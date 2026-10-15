Roban prendas valoradas en RD$1.4 millones en joyería de Santiago

Parte de las prendas recuperadas por agentes de la Policía Nacional durante las investigaciones del robo ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Desconocidos sustrajeron prendas de oro y plata valoradas en RD$1,400,000 de una joyería ubicada en el sector Arroyo Hondo, al sur de Santiago, tras penetrar en el establecimiento y violentar los candados de la persiana enrollable.

El propietario del negocio Jimmy Joyería, quien no fue identificado, explicó a las autoridades que los responsables también desconectaron y desmontaron las cámaras de vigilancia y la unidad de grabación para dificultar su identificación.

Como parte del seguimiento al caso, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) recuperaron parte de las prendas sustraídas, luego de que el propietario informara que una persona lo había contactado para comunicarle que tenía en su poder algunos de los artículos robados.

Durante el operativo, los agentes recuperaron 123 medallas de plata, otras 59 de oro, guillos, cadenas y otras prendas, que quedaron bajo custodia del Ministerio Público.

Investigación policial

La Policía Nacional informó que ya identificó a uno de los presuntos responsables del robo.

La institución explicó que gestiona una orden de arresto para localizarlo y someterlo a la justicia. Sin embargo, no reveló su identidad.

Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los demás implicados en el robo.

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