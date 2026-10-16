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Matan a tiros a un conductor de taxis plataforma tras acudir a un servicio en SDE

El ataque ocurrió en el sector Las Américas

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    Matan a tiros a un conductor de taxis plataforma tras acudir a un servicio en SDE
    El auto del taxista que fue atacado a tiros en Santo Domingo Este. (CEDIDA A DL.)

    Un conductor de la plataforma InDrive falleció tras ser atacado presuntamente por varios sujetos encapuchados, luego de acudir a un servicio en el sector Las Américas, en Santo Domingo Este.

    La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien explicó a Diario Libre que no ofrecería mayores detalles por el momento, debido a que el caso se encuentra bajo investigación. Sin embargo, adelantó que más tarde ofrecerá informaciones detalladas sobre el hecho.

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    Infografía
    Lugar donde atacaron a tiros al taxista.
    • Según los datos preliminares, el conductor intentó llegar al Hospital Darío Contreras, pero se desplomó en el puente peatonal ubicado frente al centro de salud.

    El vehículo fue encontrado abandonado en la calle 9, esquina avenida 25 de Febrero.

    Acciones policiales

    Las autoridades esperan hicieron el levantamiento del cuerpo y continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

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