Arrestan hombre con armas y municiones ocultas en compartimento secreto de una camioneta

Compartimento oculto detrás del radio de la camioneta, donde las autoridades encontraron las armas y municiones. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD )

Las autoridades informaron este viernes sobre el arresto de un hombre al que le ocuparon dos armas de fuego, cargadores y municiones ocultos en un compartimento secreto de una camioneta, durante un operativo realizado en la autopista Duarte, en el municipio Santo Domingo Oeste.

El apresado fue identificado como Pedro Antonio Ramírez Encarnación, quien fue interceptado como parte del seguimiento a labores de inteligencia relacionadas con redes dedicadas al presunto traslado de sustancias controladas e ilícitos entre Santo Domingo y Santiago.

Según informaron las autoridades, el hombre, al percatarse de la presencia de los agentes, intentó darse a la fuga a bordo de una camioneta Toyota Hilux, color blanco.

Durante la persecución, colisionó contra los vehículos y fue interceptado por las unidades actuantes tras una intensa persecución.

Evidencias ocupadas

Tras inspeccionar el vehículo, las autoridades descubrieron una caleta o compartimento secreto ubicado detrás del radio, donde ocuparon una pistola marca Glock 17, de cuarta generación, y una pistola marca RAVEN, modelo P-25, calibre 0.25, con su cargador y cinco cápsulas.

Además, fueron hallados otros tres cargadores para pistolas Glock, con capacidades de 30, 16 y 10 cápsulas, así como 65 cápsulas calibre 9 milímetros.

En el vehículo también se ocuparon RD$85,000 en efectivo, dos teléfonos celulares, un módem, entre otras evidencias vinculadas con el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-94406-am-3c42ae8b.jpeg Una de las armas de fuego ocupadas durante el operativo realizado en Santo Domingo Oeste. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

Operativo e investigación

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que en el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado.

Indicaron que el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones relacionadas con el caso.

El detenido permanece bajo el control de las autoridades correspondientes, mientras continúan las labores de inspección del vehículo con equipos especializados.