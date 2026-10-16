Desconocidos hieren a varias personas, incluida una menor de 16 años, en Santiago

Vehículo con varios impactos de bala en su carrocería ( ANEUDY TAVÁREZ )

Varias personas, entre ellas una adolescente de 16 años, resultaron heridas de bala durante un ataque perpetrado por desconocidos la noche del jueves, mientras se encontraban en un establecimiento de comida rápida ubicado en la calle principal del distrito municipal de La Canela, en Santiago.

De acuerdo con Fiordaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, las víctimas sufrieron heridas que no revisten gravedad y fueron trasladadas a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas y posteriormente fueron dadas de alta.

La portavoz policial indicó que los heridos permanecen bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Detalles del ataque

Según el reporte preliminar, los agresores llegaron al lugar a bordo de un vehículo y, sin mediar palabras, realizaron varios disparos contra las personas que se encontraban en el establecimiento.

Algunos de los proyectiles impactaron un carro que estaba estacionado en el lugar.

Investigan las circunstancias del ataque

Popa Arias explicó que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), junto con otras unidades policiales y representantes del Ministerio Público, realizan los levantamientos correspondientes y profundizan las investigaciones para identificar y apresar a los responsables.

La vocera precisó que, según los datos preliminares, a las víctimas no les sustrajeron ninguna pertenencia.

Asimismo, aseguró que la Policía Nacional continuará las diligencias hasta identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.

Leer más Se entregan dos hombres buscados por homicidio ocurrido en Santiago en 2014