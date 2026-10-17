Arrestan español con 20 paquetes de cocaína en aeropuerto de La Altagracia

Fotografía difundida por las autoridades del español al que acusan de traficar cocaína en República Dominicana. ( PRENSA DNCD )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), coordinados por el Ministerio Público y con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), arrestaron a un ciudadano español de 24 años que presuntamente intentaba sacar de República Dominicana 20 paquetes de cocaína ocultos en su equipaje.

El arresto se produjo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia La Altagracia, antes de que el extranjero abordara un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania, informó la DNCD en un comunicado difundido este sábado 17 de octubre.

Según el organismo antinarcóticos, la intervención se realizó luego de recibir informes de inteligencia. Durante la inspección del equipaje, las unidades caninas alertaron sobre una maleta, por lo que los agentes procedieron a abrirla.

En su interior encontraron los 20 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con varios logotipos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-17-at-104648-am-2-1ccaa806.jpeg Vista de los paquetes de cocaína decomisados en un aeropuerto de la provincia La Altagracia. (PRENSA DNCD)

Al detenido también le ocuparon dos teléfonos celulares, uno de la marca iPhone y otro Samsung, además de dinero en efectivo en dólares estadounidenses y pesos dominicanos, entre otras evidencias.

Investigan posible red de narcotráfico

El Ministerio Público y la DNCD ampliaron las investigaciones para determinar si existen otras personas vinculadas con la operación de narcotráfico internacional y proceder a su arresto, de ser necesario.

La institución indicó que las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas recurren a personas de distintas nacionalidades, conocidas como mulas del narcotráfico, para trasladar sustancias narcóticas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá.

El extranjero fue entregado a las autoridades correspondientes para ser sometido a la justicia en las próximas horas, mientras que la sustancia ocupada fue embalada bajo cadena de custodia y enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.