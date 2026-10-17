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Dos jóvenes mueren tras accidente de tránsito en Higüey

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en la carretera La Matilla, próximo a la escuela de Palo Bonito

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    Dos jóvenes mueren tras accidente de tránsito en Higüey
    Según el informe preliminar, las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron impactadas por un Mercedes-Benz. (CEDIDA POR CUERPO DE BOMBEROS DE HIGÜEY)

    Dos jóvenes murieron este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera La Matilla, próximo a la escuela de Palo Bonito, en la provincia La Altagracia, luego de que un vehículo impactara la motocicleta en la que se desplazaban.

    De acuerdo con un informe preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 2:50 de la tarde, cuando el conductor de un Mercedes-Benz V8 biturbo, de color blanco, perdió el control del vehículo e impactó la motocicleta marca 90, de color verde, en la que viajaban las víctimas.

    Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Anyi Masiel Vastaza y Luis, quienes, según el reporte, no portaban documentos de identidad al momento del accidente. 

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    Acciones oficiales

    En el automóvil viajaban Mateo Mojica de la Rosa, de 63 años, quien conducía, y Felipe de la Rosa, de 54 años, como copiloto.

    • Los cuerpos fueron levantados por el médico legista Víctor Berroa y trasladados al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.

    El Cuerpo de Bomberos de Higüey informó que sus unidades acudieron al lugar para brindar asistencia y exhortó a los conductores a transitar con precaución y respetar las normas de seguridad vial.

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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.