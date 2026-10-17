Como un hombre alegre, trabajador y dedicado a su familia recuerdan sus allegados a Félix Valentín Casalinovo Trinidad, el taxista de la plataforma InDrive que murió tras recibir heridas de bala durante un presunto asalto ocurrido la madrugada del viernes 16 de octubre.

Los restos del hombre son velados este sábado en la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, donde familiares y amigos han acudido a darle el último adiós en medio de un ambiente de profunda tristeza.

"Félix era un muchacho muy alegre y muy trabajador. Se metió al taxeo para poder mantener a sus hijos y ahí encontró la muerte", expresó Minerva Casalinovo, tía de la víctima, quien exigió a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de su muerte.

Según explicó, Félix llevaba alrededor de siete años trabajando como taxista para sacar adelante a sus cuatro hijos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en el peatonal de Las Américas, en Santo Domingo Este, próximo al Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras.

Los informes de la Policía Nacional establecen que cuatro hombres, que se hicieron pasar por pasajeros, habrían abordado el vehículo de la víctima y posteriormente la atacaron, presuntamente con la intención de despojarla de sus pertenencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-17-at-30807-pm-b7a3901b.jpeg Minerva Casalinovo, tía de la víctima. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

En un comunicado, la Policía Nacional no identificó a los presuntos responsables de la muerte del taxista, pero afirmó que mantiene activa su búsqueda y los exhortó a entregarse por la vía que consideren pertinente.

El vehículo Hyundai Sonata LF, de color gris, en el que se desplazaba Félix permanecía estacionado, pasado el mediodía de este sábado, en el destacamento policial del Ensanche Felicidad, en Los Mina, Santo Domingo Este.

Respaldan acciones contra la delincuencia

Tras la muerte violenta de su sobrino, Minerva Casalinovo respaldó las acciones de las autoridades contra la delincuencia y exhortó al presidente Luis Abinader a mantener una postura contundente frente a la criminalidad.

"Al señor grande de los derechos humanos, yo espero que él no pase por lo que nosotros estamos pasando, para que él vea por qué es que le dan para abajo a esos delincuentes. Le pido al presidente de la República que siga así, que siga duro. Son muchos los familiares que estamos sufriendo por tanta delincuencia que hay", expresó Minerva Casalinovo.

Los restos de Félix Valentín Casalinovo Trinidad serán sepultados este domingo a las 10:00 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.