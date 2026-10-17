Policía mata a haitiano señalado por asalto a enfermera en Los Tocones, Santiago

Pistola ocupada por agentes policiales y la ficha de búsqueda de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) correspondiente a Wideiso Cris, alias «El Menor», quien murió en un intercambio de disparos contra agentes de la Policía Nacional. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Un hombre de nacionalidad haitiana, identificado por la Policía Nacional como Wideiso Cris, alias "El Menor", murió la noche de este sábado tras resultar herido de bala durante un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector La Rotonda, del distrito municipal de Jacagua, Santiago.

Las autoridades lo señalaban como uno de los presuntos participantes en el asalto a una enfermera ocurrido esa misma mañana en el sector Los Tocones de Santiago oeste.

La Policía indicó que la víctima lo identificó como uno de los presuntos participantes en ese hecho. La acción quedó captada en un video que circula en las redes sociales y que forma parte de las informaciones relacionadas con el caso.

Por el atraco, la policía busca a otros dos hombres que iban en motocicleta junto al haitiano.

Los hechos

De acuerdo con el informe policial, el hecho del presunto enfrentamiento ocurrió alrededor de las 7:50 de la noche, cuando los agentes intentaban arrestarlo por su presunta vinculación con varios robos y despojos de pertenencias en distintos sectores de Santiago.

La institución indicó que, al percatarse de la presencia de la patrulla, el hombre habría disparado contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. Cris falleció mientras recibía atenciones médicas.

En el lugar, miembros de la Policía Científica ocuparon una pistola que, según el reporte oficial, no figuraba registrada y habría sido utilizada para atacar a los agentes.

La Policía informó que otros dos individuos presuntamente vinculados al asalto contra la mujer fueron identificados y son buscados por las autoridades.

Era buscado por otros robos

Según el informe policial, Cris tenía una orden de arresto por su presunta participación en robos agravados, atracos a mano armada y despojos de motocicletas en sectores como Jacagua, Los Salados, ensanche Libertad y la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a Quinta de Pontezuela.

Entre los casos que se le atribuyen figura un atraco ocurrido el 8 de octubre en el ensanche Libertad, donde un conductor de una plataforma de transporte digital fue despojado de su motocicleta tras acudir a una solicitud de servicio.

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