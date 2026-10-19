Alcalde de Juan de Herrera sufre accidente de tránsito en San Juan

El vehículo del alcalde del municipio de Juan de Herrera, Jorge Merán, quien se accidentó. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El alcalde del municipio de Juan de Herrera, Jorge Merán, conocido como "Masú", sufrió un accidente de tránsito la tarde del domingo, cuando el vehículo que conducía chocó con un camión cargado de productos agrícolas y posteriormente cayó a un canal de riego en la provincia San Juan.

El accidente ocurrió en el tramo conocido como la subida del canal, próximo a una envasadora de gas, donde el vehículo tipo Hummer Sport en el que se desplazaba el funcionario municipal colisionó con un camión marca Daihatsu, conducido por un hombre identificado como Gumelvin López.

De acuerdo con las informaciones preliminares, tras el impacto, el vehículo del alcalde perdió el control y cayó por un desnivel hasta las aguas del canal de riego, provocando momentos de tensión entre las personas que se encontraban en las inmediaciones.

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Merán logró sobrevivir al accidente, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre su estado de salud.

Atención y consecuencias

Mientras tanto, el conductor del camión, Gumelvin López, resultó con golpes y posibles fracturas en ambas piernas, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro de salud de la provincia San Juan para recibir atenciones médicas.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, cuyos integrantes brindaron las primeras asistencias a los involucrados en el accidente.

También se presentaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros realizaron labores para recuperar el vehículo del alcalde, que quedó dentro de las aguas del canal.

El accidente se suma a los hechos de tránsito registrados en las carreteras de la provincia San Juan, donde la circulación de vehículos pesados y livianos mantiene latente la preocupación por la seguridad vial.