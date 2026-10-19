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Un civil y policía resultan heridos durante "enfrentamiento" en Barahona

Según la Policía, el hecho ocurrió cuando dos hombres iban a cometer un atraco

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    Un civil y policía resultan heridos durante enfrentamiento en Barahona
    Casquillo de bala en una escena de crimen (SHUTERSHOOK)

    Un agente de la Policía Nacional y un hombre señalado por las autoridades como un reconocido delincuente resultaron heridos de bala durante un presunto enfrentamiento ocurrido en la avenida Luperón, de Barahona, cuando una patrulla policial intervino a dos individuos que se desplazaban en una motocicleta.

    El agente herido fue identificado como Erasmy Moreta, quien recibió un disparo en la pierna derecha, mientras que el civil responde al nombre de Wilmer Lara Féliz, quien permanece bajo custodia policial en un centro de salud.

    • De acuerdo con el informe preliminar ofrecido por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, el incidente se produjo cuando los agentes interceptaron a dos hombres que supuestamente se disponían a cometer un atraco en la referida vía.

    La institución sostiene que, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos habrían abierto fuego contra la patrulla, lo que provocó que los agentes respondieran a la agresión.

    Conforme a la Policía, en medio del intercambio de disparos, tanto el agente Moreta como Lara Féliz resultaron heridos, mientras que el segundo acompañante logró escapar del lugar.

    La Policía identificó al prófugo únicamente por el apodo de "Cutico", contra quien mantiene un operativo de búsqueda y localización para apresarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

    Estado de los heridos

    Mientras tanto, la motocicleta en la que se desplazaban ambos individuos fue trasladada a la sede de la Dirección Regional Sur, donde permanece retenida como parte de las investigaciones.

    Las autoridades indicaron que Lara Féliz continúa recibiendo atenciones médicas bajo vigilancia policial, en tanto avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

    Hasta el momento, la institución no ha ofrecido más detalles sobre el estado de salud de los heridos ni ha precisado si durante la intervención fueron ocupadas armas de fuego.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.