El 67.8 % de la población rechaza los abusos policiales, según encuesta de ACD Media

Encuesta de ACD Media revela que la inseguridad y el abuso policial son preocupaciones en República Dominicana ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El 67.8 % de los dominicanos rechaza las actuaciones policiales asociadas con abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza y muertes durante intervenciones, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, realizada en un contexto de cuestionamientos por la letalidad de los operativos de la institución.

Frente a esa mayoría, un 28.9 % respalda dichas actuaciones, mientras un 1.7 % se declara indiferente y un 1.6 % no sabe o no responde. La diferencia entre rechazo y apoyo alcanza los 38.9 puntos porcentuales.

La pregunta menciona expresamente las denuncias difundidas en los medios sobre abusos y personas fallecidas durante intervenciones. Por tanto, el resultado mide la reacción ante esas conductas y no un rechazo general al trabajo de la Policía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/encuesta-sobre-abusos-policiales-1df0417d.png (DE ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS.)

Muertos por intervención policial

Septiembre dejó 55 muertos; octubre sumaba 21 al día 13.

El levantamiento de la encuesta, efectuado del 9 al 11 de octubre, ocurrió después de que la propia Policía informara que 55 personas murieron en septiembre en presuntos intercambios de disparos. Esas muertes representaron el 44 % de los 125 homicidios incluidos en el balance mensual divulgado por la institución. La información figuraba en una nota distribuida a la prensa que posteriormente fue retirada del grupo institucional.

La contabilidad letal continuó en octubre. Una información publicada por Diario Libre el día 8 recogía al menos siete fallecidos en supuestos enfrentamientos; para el 13 de octubre, el recuento publicado por el periódico ascendía a 21 personas muertas a manos de agentes. Este último balance corresponde a esa fecha de corte.

Entre los casos que intensificaron el debate figura el de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido en su entorno como "la Araña" e identificado por la Policía como "Piraña" o "Lucifer". Murió el 13 de octubre en el ensanche La Paz, Distrito Nacional. La institución sostuvo que enfrentó a una patrulla y que era buscado mediante dos órdenes de arresto por su presunta vinculación con asaltos y robos con violencia.

Un video difundido posteriormente mostró a agentes disparándole mientras caminaba por una calle, lo que abrió cuestionamientos sobre la versión del supuesto enfrentamiento. Ese hecho ocurrió después del trabajo de campo de la encuesta y, por tanto, no pudo influir en las respuestas recogidas.

Confianza en la policía

El rechazo a los abusos convive con una valoración general dividida de la Policía. El 50.1 % tiene una opinión positiva de la institución y el 46.7 % expresa una opinión negativa; el restante 3.2 % no sabe o no responde.

La confianza arroja un resultado menos favorable. Un 67.2 % manifiesta poca o ninguna confianza en el cuerpo policial: 24.8 % dice confiar poco y 42.4 %, nada. En contraste, 13.8 % expresa mucha confianza y 18.3 %, alguna.

Las respuestas muestran que una opinión favorable sobre la institución puede coexistir con reservas sobre su actuación y con el rechazo al uso abusivo de la fuerza.

Inseguridad en el país

La delincuencia y la inseguridad ocupan el primer lugar entre los problemas del país, con 21.6 % de las menciones, por encima de la crisis económica, con 19.3 %, y del alto costo de la vida, con 10.4 %.

Además, 62.4 % considera que la seguridad ciudadana está peor que hace cinco años, frente a 26.6 % que aprecia mejoría y 9.7 % que entiende que permanece igual. El abuso policial y de agentes de la Digesett aparece, por separado, como principal problema para un 5.4 %.

La encuesta también sitúa a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en la última posición de la valoración de funcionarios, con 2.39 puntos sobre diez. Es, al mismo tiempo, la más conocida de la lista, con 78.7 %. El estudio no establece las razones de esa calificación.

La investigación comprende 1,200 entrevistados y declara un nivel de confianza de 95 %. La ficha técnica presentada no especifica el margen de error ni el método de entrevista.