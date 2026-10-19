Dos ataques contra mujeres en un día: una muerta en Azua y una enfermera herida en San Juan

Las muertes de mujeres a manos de sus parejas siguen generando preocupación entre las autoridades. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una mujer murió y una enfermera resultó gravemente herida de bala el domingo 18 de octubre en dos hechos ocurridos en las provincias Azua y San Juan, respectivamente, en los que las autoridades investigan la presunta responsabilidad de hombres con quienes las víctimas habían mantenido relaciones sentimentales.

Los casos se suman a una serie de feminicidios y agresiones contra mujeres registrados durante los últimos meses en República Dominicana, donde la Procuraduría General de la República (PGR) había contabilizado 62 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hasta principios de septiembre de 2026, una cifra que ya superaba los 59 casos reportados durante todo 2025.

Además, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó durante una conferencia celebrada el viernes 16 de octubre que más de 95 niños y niñas habían quedado huérfanos como consecuencia de feminicidios ocurridos este año.

Los ataques del domingo

En el distrito municipal Los Jovillos, provincia Azua, murió Maira Alejandra Lara, de 36 años, tras recibir heridas de arma de fuego en un hecho por el cual fue detenido un primer teniente del Ejército.

El sospechoso fue identificado en las informaciones policiales más recientes como Arcadio Montero de Oleo, de 44 años.

Según los reportes preliminares, el ataque ocurrió en una vivienda de la comunidad, durante una discusión entre la víctima y el militar, quien posteriormente fue apresado para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades investigan las circunstancias del homicidio y las responsabilidades penales correspondientes.

Ese mismo domingo, en el sector Isidro Martínez, del municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan, la enfermera Yenny Seberina Cedano Contreras, de 33 años, resultó gravemente herida de bala en un ataque atribuido a su expareja.

El hombre señalado como responsable, identificado como Melvin Peña, también resultó herido en circunstancias que las autoridades investigan.

Las informaciones preliminares apuntan a que pudo intentar quitarse la vida después de atacar a la mujer, pero esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Ambos fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana. Peña permanecía bajo custodia policial mientras recibía atención médica.

El caso de Azua constituye un presunto feminicidio, mientras que el ocurrido en San Juan podría ser investigado como una tentativa de feminicidio, dependiendo de los resultados de las pesquisas y la calificación jurídica del Ministerio Público.

Otros casos recientes

Los hechos ocurridos el domingo presentan elementos que también aparecen en varios feminicidios registrados desde julio, particularmente las agresiones atribuidas a hombres de quienes las víctimas se habían separado.

El 27 de julio, Dahiana Paulino Santos, de 24 años, fue asesinada de un disparo en Las Guáranas, provincia Duarte. Su expareja, padre de sus tres hijos, fue señalado como responsable.

Según los familiares, la joven había buscado una orden de alejamiento apenas horas antes de ser asesinada debido a las amenazas que recibía.

El 2 de agosto, Neliza Figueroa, de 27 años, también enfermera, murió tras ser atacada con un arma blanca por su expareja en el sector La Zurza, Distrito Nacional. El agresor era padre de sus dos hijos, quienes presenciaron el crimen.

De acuerdo con las informaciones publicadas entonces, Figueroa había intentado conseguir una orden de alejamiento ante la insistencia de su expareja para que retomaran la relación.

El 21 de agosto, Aurelina Valdez, madre de tres niños, murió tras ser atacada a tiros presuntamente por su expareja en La Colorada, Yamasá, provincia Monte Plata. La madre de la víctima también resultó herida.

El 25 de septiembre, en Bayaguana, provincia Monte Plata, Nicauris de los Santos, madre de cuatro hijos, fue asesinada a machetazos por su expareja, según los reportes del caso. La mujer había obtenido una orden de alejamiento y había sufrido amenazas y agresiones anteriores.

Dos días después, el 27 de septiembre, Loyca Alvarado Adames, de 37 años, desapareció tras salir de un salón de belleza del Distrito Nacional. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en las proximidades de Haina, San Cristóbal.

El Ministerio Público atribuyó el crimen a su expareja, José Luis Rodríguez Fabián, contra quien presentó cargos de feminicidio agravado.

Un informe psicológico forense incorporado al expediente documentaba la afectación emocional y el riesgo que enfrentaba Alvarado antes de su muerte, según la acusación.

Militares y policías entre los agresores señalados

La condición militar del detenido por el caso de Azua también encuentra antecedentes recientes.

El 25 de agosto de 2026, Ramonita Aquino, de 37 años, fue asesinada en Hainamosa, Santo Domingo Este, por un oficial retirado del Ejército, identificado como Jesús Jáquez, quien posteriormente se suicidó.

El 6 de mayo, la Policía Nacional reportó el asesinato de Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, atribuido a un sargento de esa institución en el sector Barrio Nuevo, Las Caobas, Santo Domingo Oeste.

En julio de 2025, otro primer teniente del Ejército, José Placencio Lara, fue detenido por la muerte de su pareja, María Teresa Espinales, de 40 años, en Cambita, San Cristóbal.

Estos antecedentes documentan la participación de miembros activos y retirados de organismos armados en distintos casos, aunque no permiten determinar, por sí solos, qué proporción de los feminicidios del país corresponde a integrantes de esas instituciones.

Más de 95 menores huérfanos La procuradora Yeni Berenice Reynoso informó la semana pasada que los feminicidios ocurridos durante 2026 habían dejado más de 95 niños y niñas huérfanos. Durante su exposición en Tamboril, Santiago, la magistrada explicó que el Ministerio Público recibió más de 73,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025. También indicó que en 2026 se habían registrado más de 26,000 denuncias por amenazas de muerte, una categoría que no corresponde exclusivamente a casos de violencia contra mujeres. En declaraciones ofrecidas en septiembre, Reynoso sostuvo que aproximadamente el 89 % de las mujeres asesinadas no había presentado denuncias previas por maltrato. Sin embargo, casos como los de Dahiana Paulino, Neliza Figueroa, Nicauris de los Santos y Loyca Alvarado evidencian que algunas víctimas habían intentado obtener protección o habían dejado constancia de situaciones de violencia antes de ser asesinadas. Los dos ataques del domingo vuelven a colocar bajo atención la prevención de la violencia contra las mujeres, la identificación temprana de amenazas y la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.