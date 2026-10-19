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Accidente de tránsito en Santiago deja tres heridos, incluidos dos menores

La conductora perdió el control de la yipeta, destruyó una baranda de protección y terminó en la vía marginal de la avenida Monumental

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Accidente de tránsito en Santiago deja tres heridos, incluidos dos menores
El vehículo quedó completamente destruido tras el accidente (CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA DIGESETT)

Una mujer y dos menores de edad resultaron heridos la madrugada de este lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Monumental, en Santiago de los Caballeros.

Detalles del accidente

El suceso ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando la conductora perdió el control del vehículo, impactó contra la estructura de seguridad y la destruyó, antes de salirse de la vía principal y terminar en la marginal.

Entre los afectados figuran dos menores de aproximadamente nueve y cuatro años, quienes viajaban junto a la mujer al momento del accidente.

De acuerdo con las informaciones preliminares, los tres ocupantes sufrieron lesiones que no serían de gravedad, según la fuente consultada.

Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre el tipo de heridas que presentaban.

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Respuesta de las autoridades

Al lugar acudieron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes intervinieron en el accidente mientras los lesionados eran trasladados para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han establecido las causas exactas que provocaron que la conductora perdiera el control de la yipeta.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.