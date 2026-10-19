Matan a tiros a un hombre en Licey al Medio

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre murió tras ser atacado a tiros la noche del domingo en el sector La 40 de La Chiva, en el municipio de Licey al Medio, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Estarlyn Gómez, alias "Capital", quien falleció a causa de múltiples heridas de bala.

Investigación del homicidio

De acuerdo con las investigaciones, el homicidio estaría vinculado a conflictos personales entre la víctima y sus presuntos agresores, relacionados con disputas entre grupos rivales.

Acciones policiales

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mantienen la búsqueda de uno de los sospechosos identificados y trabajan para localizar a los demás presuntos implicados en el crimen.

La Policía Nacional exhortó a los señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente.

El cuerpo de Gómez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.