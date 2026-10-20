Abogados denuncian que Policía y Fiscalía rechazan la entrega de buscado por tiroteo en Barahona

Dos abogados denunciaron este martes que la Policía Nacional y el Ministerio Público se han negado a recibir a un hombre de 19 años que busca entregarse voluntariamente a las autoridades, tras ser señalado como uno de los involucrados en un presunto enfrentamiento a tiros con una patrulla policial ocurrido la noche del domingo en la avenida Luperón de esta ciudad.

Los abogados Ariel Gómez Rubio y Gilbert Matos identificaron a su defendido como Axel Naviosky Ferreras, alias «Kutico», contra quien la Policía Nacional difundió un aviso de búsqueda en las redes sociales, en el que figura la orden judicial número 2026-AJ-001256.

Según explicaron los juristas, desde la mañana del lunes han realizado diligencias ante la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional y la Fiscalía de Barahona para poner al joven a disposición de la justicia, pero aseguran que ninguna de esas dependencias ha querido recibirlo.

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Indicaron que inicialmente las autoridades alegaron que el joven debía presentarse con el arma de fuego que supuestamente utilizó para enfrentar a los agentes policiales y que, además, no existía una orden de arresto en su contra.

Sin embargo, los abogados cuestionaron que posteriormente la propia Policía Nacional publicara un aviso de búsqueda en el que aparece una orden judicial contra Ferreras, situación que consideran contradictoria frente a los argumentos utilizados para rechazar su entrega.

Gómez Rubio y Matos afirmaron que también realizaron gestiones ante instancias policiales en Santo Domingo, incluyendo contactos a través de la vocería de la institución, sin conseguir que su defendido fuera recibido.

Los representantes legales sostuvieron que Ferreras niega tener un arma de fuego en su poder, por lo que entienden que las autoridades no pueden condicionar su entrega a la presentación de un objeto cuya posesión él rechaza.

Manifestaron que corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio Público desarrollar las investigaciones necesarias para establecer si el joven utilizó un arma durante el incidente y determinar su posible responsabilidad penal.

Los abogados expresaron preocupación por la situación, al señalar que los familiares del joven permanecen intranquilos ante la negativa de las autoridades a recibirlo, pese a que, según aseguraron, está dispuesto a responder por los hechos que se le atribuyen.

Asimismo, indicaron que durante este martes continuaron las diligencias para concretar la entrega, sin obtener una respuesta favorable de los organismos correspondientes.

Cuestionan actuación de las autoridades

Los juristas consideraron que la negativa a recibir a una persona que manifiesta su disposición de someterse a la justicia constituye una actuación preocupante que, a su entender, vulnera principios fundamentales del Estado de derecho.

Aseguraron que sectores de la comunidad jurídica de Barahona rechazan ese procedimiento, al considerar que las instituciones encargadas de perseguir los delitos también están obligadas a respetar las normas legales.

Aclararon que no pretenden justificar acciones delictivas ni impedir las investigaciones, sino garantizar que su defendido pueda comparecer ante las autoridades y ejercer su derecho a la defensa.

Insistieron en que cualquier persona señalada por la comisión de un hecho delictivo debe responder ante los tribunales, pero dentro de los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.

En ese sentido, solicitaron a las autoridades policiales y judiciales recibir al joven y realizar las actuaciones correspondientes para esclarecer su presunta participación en el enfrentamiento.

Enfrentamiento dejó dos heridos

El incidente por el que es buscado Ferreras ocurrió la noche del domingo en la avenida Luperón, cuando, según la versión ofrecida por la Policía Nacional, una patrulla intentó detener a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con el informe preliminar de la institución, los ocupantes del vehículo habrían desobedecido la orden de detenerse y presuntamente dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Durante el enfrentamiento resultó herido el agente policial Erasmy Moreta, quien sufrió lesiones en el brazo derecho, incluyendo una fractura en la zona de la muñeca y el antebrazo, según las informaciones suministradas.

También resultó herido de bala Wilmer Lara Féliz, señalado como acompañante de Ferreras, quien permanece ingresado en un centro de salud de Barahona bajo custodia policial, a la espera de ser presentado ante la justicia cuando sus condiciones de salud lo permitan.

La motocicleta roja en la que supuestamente se desplazaban ambos jóvenes fue ocupada por las autoridades y permanece bajo control policial como parte de las evidencias relacionadas con la investigación. Mientras tanto, Ferreras continúa siendo buscado por la Policía Nacional, pese a que sus abogados aseguran que han intentado entregarlo voluntariamente desde el lunes.

Recuerdan caso similar en septiembre

Los abogados señalaron que este sería el segundo caso registrado recientemente en Barahona en el que las autoridades policiales y judiciales presuntamente se resisten a recibir a personas buscadas, bajo el argumento de que deben presentarse con las armas de fuego que supuestamente utilizaron en hechos delictivos.

Recordaron el caso de Manuel Ezequiel Lebrón Mariano, alias «Cebastián», de 25 años, y su sobrino Yorbi Manuel Pérez Pérez, residentes en el sector Camboya de Barahona, quienes eran requeridos por las autoridades en el marco de investigaciones relacionadas con presuntos robos, atracos y disparos realizados desde un vehículo en movimiento.

Ambos jóvenes, quienes negaron las acusaciones en su contra, fueron trasladados a Santo Domingo y entregados por el abogado Gilbert Matos la noche del 22 de septiembre en el Palacio de la Policía Nacional, luego de que, según sus representantes legales, organismos policiales y judiciales de Barahona se negaran a recibirlos porque no presentaban las armas que supuestamente habían utilizado.

Los juristas entienden que situaciones como estas generan preocupación entre los familiares de los investigados y cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Reiteraron su llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que reciban a Axel Naviosky Ferreras y permitan que su situación sea conocida por los órganos judiciales correspondientes, conforme a las disposiciones legales. Hasta el momento, no se dispone de una respuesta oficial de la Policía Nacional ni del Ministerio Público sobre las denuncias formuladas por los abogados.