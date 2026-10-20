Policía busca a hombre vinculado a robo de joyería en Santiago

Orden de búsqueda emitida por la Policía Nacional contra Henry Jepherson Morel Rosario, alias "Epherson". ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este martes que mantiene activa la búsqueda de Henry Jepherson Morel Rosario, alias "Epherson", señalado como presunto autor intelectual de un robo perpetrado en una joyería ubicada la avenida Yapur Dumit, del sector Arroyo Hondo, al sur de Santiago, de donde fueron sustraídas prendas de oro y plata valoradas en aproximadamente en 1.4 millones.

El hecho fue denunciado el 12 de octubre de 2026 por el dueño del negocio 'Jimmy Joyería', quien no fue identificado por las autoridades.

Según la denuncia, los responsables violentaron los candados de la persiana enrollable del establecimiento para penetrar a su interior y sustraer las prendas, y además, desconectaron y desmontaron el sistema de videovigilancia.

Como parte de las investigaciones, las autoridades informaron que recuperaron varios de los artículos reportados como robados, entre ellos 123 medallas plateadas, 59 medallas doradas, nueve guillos dorados y 13 cadenas plateadas, así como otras tres prendas doradas cuya identificación específica está pendiente.

Piden a responsable entregarse a las autoridades

La Policía Nacional indicó que contra Morel Rosario pesa una orden de arresto por su presunta vinculación con el caso.

Por ello, exhortó al individuo a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante las autoridades por los hechos que se le atribuyen.

La institución del orden informó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público, con el propósito de esclarecer las circunstancias del hecho y poner a los responsables a disposición de la justicia.