Interceptan lancha con más de una tonelada de presunta cocaína en Pedernales

Paquetes de la cocaína incautados durante el operativo realizado en Pedernales. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Una lancha rápida con un equipo de internet satelital Starlink, dos navegadores GPS y 12 tanques de combustible fue interceptada al suroeste de la isla Beata, en la provincia de Pedernales con 1,068 paquetes de presunta cocaína, equivalentes a más de una tonelada.

A bordo de la embarcación viajaban tres ciudadanos colombianos, identificados como Jadee Nixon Pana Mena, Wellinston Hooker Honkis y Wilmin Dimitri Escalone, quienes fueron detenidos durante el operativo, informó este martes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La interdicción fue resultado de un despliegue conjunto de organismos dominicanos y agencias internacionales entre ellos la Armada, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, bajo la coordinación del Ministerio Público (MP), señala un comunicado del organismo antinarcóticos.

A estas labores se sumaron cinco instancias estadounidenses: el Comando Sur (Southcom), la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Jiatf-South), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos (INL) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Lancha grande y potente

La lancha, de 40 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza cada uno, figura entre las embarcaciones de mayor tamaño interceptadas en esa zona, según el vocero de la DNCD, Carlos Devers.

En interdicciones anteriores en Pedernales, la DNCD reportó embarcaciones de unos 23 pies de eslora y en otro caso una lancha de 35 pies con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno.

Además del Starlink y los GPS, las autoridades le ocuparon un teléfono móvil, tres baterías y provisiones de agua.

La droga estaba distribuida en 36 paquetes sellados con cinta adhesiva y marcados con logotipos, un sistema que según la DNCD usan las redes de narcotráfico para identificar sus cargamentos.

Persecución

Según el organismo, la lancha, del tipo Go Fast, fue detectada tras informes de inteligencia cuando navegaba hacia el litoral dominicano.

Unidades marítimas, aéreas y terrestres la persiguieron durante varias horas hasta alcanzarla a varias millas náuticas de la isla Beata.

Pedernales, punto frecuente La costa de Pedernales se mantiene como una de las principales zonas de entrada de narcolanchas. Este año, las autoridades ocuparon allí 1,670 paquetes de presunta cocaína en un caso en el que no hubo detenidos, porque los individuos lograron huir hacia una zona boscosa del Parque Nacional Jaragua.

Más de 34 toneladas este 2026

Con este caso, la DNCD contabiliza más de 34,000 kilogramos de drogas, equivalentes a treinta y cuatro mil toneladas en lo que va del 2026.

Los tres detenidos fueron entregados al Ministerio Público de Pedernales y se espera que en las próximas horas se solicite medidas de coerción en su contra por presunta violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones mientras la droga fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.