Cinco viviendas quedaron reducidas a cenizas este martes tras un incendio registrado en el sector Pueblo Nuevo, en Santiago.

No hay reportes de personas heridas como consecuencia del siniestro.

Respuesta de bomberos

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras viviendas.

La zona afectada está compuesta principalmente por casas construidas de madera, una condición que favorece la rápida propagación de las llamas y aumenta el riesgo de que el siniestro alcance otras estructuras.

Apoyo de autoridades

Al organismo de rescate le apoyaron personal del Sistema Nacional de Atenciones a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Defensa Civil.

Investigación del incendio

Técnicos del Cuerpo de Bomberos trabajan para determinar las causas que originaron el fuego y establecer las circunstancias en que se produjo. Aunque no se reportaron personas heridas, el incendio dejó a cinco familias sin hogar y con sus vidas marcadas por la pérdida.

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