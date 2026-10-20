Denuncian en San Luis que la Policía se negó a recibir a dos jóvenes señalados por asaltos

Antonio Manuel Montero y Héctor Santo Soriano, quienes presuntamente enfrentan varias denuncias por hechos delictivos. ( CEDIDA POR LOS DERECHOS HUMANOS. )

El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en San Luis, Diógenes Ozuna, denunció que agentes del destacamento policial de Los Frailes se negaron a recibir a dos jóvenes señalados por presuntos asaltos a punta de machete en la avenida Las Américas, alegando que no tenían órdenes de arresto en su contra.

Ozuna identificó a los jóvenes como Antonio Manuel Montero y Héctor Santo Soriano, contra quienes, aseguró, existen varias denuncias por hechos delictivos en esa zona.

El activista afirmó que miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mostraron videos en los que supuestamente aparecen los jóvenes cometiendo delitos. También indicó que sus viviendas habrían sido allanadas en varias ocasiones.

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Según su relato, los agentes tomaron los datos personales y fotografías de ambos, pero no los recibieron formalmente en el destacamento, por lo que tuvieron que regresar con sus familiares.

Preocupación por la integridad de los jóvenes

Ozuna expresó preocupación por la integridad física de los jóvenes ante el riesgo que, a su juicio, representa dejarlos fuera de un proceso formal de investigación, en medio de las denuncias sobre muertes de presuntos delincuentes durante supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.

Sostuvo que, si existen denuncias, videos u otras evidencias, corresponde a las autoridades proceder conforme a la ley e investigar los señalamientos, en lugar de mantener el caso sin una respuesta que permita establecer responsabilidades.