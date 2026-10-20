Promueven "el bonche del siglo" para recibir a Yamil Abreu condenado por narcotráfico en EE. UU.

Familiares y allegados de Yamil Abreu Navarro, exdirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, en Azua, anuncian un gran recibimiento para celebrar su salida de prisión en Estados Unidos, donde permaneció detenido durante seis años por un proceso de narcotráfico internacional.

Abreu Navarro fue arrestado en República Dominicana el 9 de junio de 2020, poco después de terminar su gestión al frente de la Junta Municipal de Las Lagunas, cargo al que llegó mediante la boleta del PRM.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-20-at-21053-pm-1-64a4de60.jpeg Anuncio sobre la fiesta que se realizará pata recibir a Yamil Abreu Navarro.

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El presidente Luis Abinader autorizó su extradición mediante el Decreto 414-20, del 28 de agosto de ese año. La entrega a Estados Unidos se concretó el 8 de octubre de 2020.

"Esperamos por ti para hacer el bonche del siglo", se lee en una imagen difundida en Facebook por un primo del exfuncionario, que también compartió fotografías de su familiar tras conocerse su excarcelación.

La publicación contiene mensajes de celebración por la libertad del exdirigente político, quien fue extraditado a partir de un decreto del presidente Luis Abinader a Estados Unidos en octubre de 2020 para responder por acusaciones relacionadas con una organización internacional dedicada al tráfico de heroína.

En tanto que en los comentarios de Facebook aparecen felicitaciones, mensajes de bienvenida y personas interesadas en conocer dónde se realizará el encuentro.

"Aquí lo esperamos, favor decir el punto de reunión, ahora más fuerte que nunca", escribió uno de los usuarios.

Otro comentó: "Bendiciones, aquí los esperamos con los brazos abiertos".

Sin embargo, no se ha informado una fecha para el anunciado recibimiento ni cuándo Abreu Navarro podría regresar a República Dominicana.

Salió bajo una fianza de 350,000 dólares

La excarcelación ocurrió el viernes 16 de octubre, después de una audiencia celebrada en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

El magistrado Seth D. Eichenholtz autorizó su libertad mediante una fianza garantizada de 350,000 dólares.

Abreu Navarro firmó las condiciones establecidas por el tribunal y que dos fiadores asumieron las obligaciones correspondientes.

No obstante, todavía no se han divulgado públicamente todas las restricciones impuestas al exfuncionario, incluidas las relacionadas con sus desplazamientos internacionales.

La libertad bajo fianza no equivale a una absolución ni supone que el proceso penal haya concluido.

Se declaró culpable de tráfico de heroína

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Abreu Navarro fue acusado de participar, entre 2016 y 2017, en una organización que habría coordinado la importación y distribución de más de 79 kilogramos de heroína en Estados Unidos.

La Fiscalía también le atribuyó vínculos con integrantes del cartel de Sinaloa, en México.

La acusación federal original, depositada en el expediente 20-CR-00007, incluye tres cargos relacionados con conspiración para distribuir heroína, distribución internacional de esa sustancia y posesión con intención de distribuirla.

Según los reportes publicados este martes sobre el desarrollo del caso, el exdirigente se declaró culpable el 12 de octubre de 2022 de dos cargos relacionados con el narcotráfico.

Su sentencia definitiva continúa pendiente, de acuerdo con esas informaciones.

Por el momento, no está confirmado si las condiciones de la fianza le permitirán viajar a República Dominicana para participar en la celebración anunciada.