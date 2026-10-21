Encuentran cadáver en Nagua; presumen corresponde a joven desaparecido hace 16 días

Escena del lugar donde fue encontrado el cuerpo en una comunidad de la provincia María Trinidad Sánchez ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El cuerpo sin vida de una persona que se presume corresponde al joven Anderson Rodríguez, desaparecido desde hace 16 días, fue encontrado enterrado este miércoles en la comunidad de Pescadero, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

De acuerdo con las informaciones preliminares, una persona que se encuentra detenida habría proporcionado a los investigadores datos sobre el lugar donde estaba el cadáver. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad del detenido ni han confirmado oficialmente que el cuerpo corresponda al joven.

Rodríguez residía en la comunidad La Garza, de Rincón de Molinillo, municipio de Nagua.

Sus familiares habían mantenido una intensa búsqueda desde que se reportó su desaparición, en medio de la incertidumbre sobre su paradero.

Días antes del hallazgo, fueron encontradas varias prendas de vestir quemadas que, según sus familiares, pertenecían al joven.

Exigen justicia

En el área del hallazgo del cuerpo los familiares y allegados reclamaron que el caso sea esclarecido y que los responsables sean sometidos a la justicia.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para fines de autopsia y determinar la causa de la muerte.

Además, se realizarán los análisis correspondientes para establecer si los restos pertenecen al joven.