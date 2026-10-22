"Nos están dejando sin hijos": madres de Mendoza piden frenar muertes en operativos policiales

Agentes policiales desplegados en las calles del sector Mendoza durante el velatorio de los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

"Nos están matando a nuestros hijos, nos están dejando sin ellos". Con esas palabras, Rosa María Méndez Reyes, residente del sector Mendoza, llamó a las madres de la comunidad a unirse para exigir que se detengan las muertes durante operativos policiales, tras el caso de los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años.

La mujer, quien aclaró que no tiene parentesco con la familia de los adolescentes, contó que la mañana del operativo llevaba a sus hijos a la escuela cuando los agentes le ordenaron retirarse de la calle, por lo que tuvo que tomar otra vía.

"La verdad hay que decirla: están matando a los jóvenes, no les están dando oportunidades de nada. Si hacen algo, no es que los esté apoyando, pero el deber es arrestarlos, apresarlos. Yo he escuchado de pastores que tuvieron una vida mala, se reformaron en la cárcel y cambiaron", expresó.

Reconoció que los jóvenes del barrio "no son perfectos", pero sostuvo que no merecen morir de esa manera y que deben tener oportunidades para reinsertarse en la sociedad.

"Los policías son para defendernos, no para destruirnos", afirmó, al tiempo que pidió la intervención del presidente Luis Abinader.

Méndez Reyes llamó a las madres del sector a reunirse y organizarse para exigir que cesen estas muertes. "Esto no puede seguir así", insistió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/f3a9932-f958eec0.jpg Un camión de la Policía Nacional durante el despliegue de agentes en el sector Mendoza, donde fueron velados los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/f3a9957-a757daec.jpg Agentes policiales se mantienen en las calles del sector Mendoza, donde familiares y moradores reclaman que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de los mellizos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) ‹ >

También aseguró que, en el caso de los adolescentes, no se produjo ningún intercambio de disparos, sino que, según su versión, se trató de una ejecución a sangre fría.

"Mentira, ahí no había ningún intercambio de disparos. Eso es mucha mentira. Que me lleven presa a mí", dijo.

Piden a Abinader intervenir

Gleny Jiménez, abuela paterna de los mellizos, afirmó que los residentes del barrio no se sienten protegidos y que los jóvenes viven con miedo porque los agentes "pueden estar ahí en cualquier momento".

"Así como yo estoy destrozada, mi familia entera está destrozada. Hay muchas madres destrozadas", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-21-at-83717-pm-7ae9b5de.jpeg Familiares y comunitarios se reunieron para despedir a los adolescentes Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, cuyas muertes han generado indignación y llamados a detener las muertes de jóvenes en operativos policiales. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Otra allegada a la familia, quien también es madre, aseguró que los agentes amenazaron con detener a otras personas del sector, pero que la presencia de la prensa lo impidió.

"Que nos dejen tranquilos", pidió. "Nos están matando en vida".

La mujer, quien prefirió no identificarse, sostuvo que existen la justicia y las cárceles para procesar y contribuir a la rehabilitación de los jóvenes que incurren en conductas delictivas.

Derechos Humanos exige investigar las muertes

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) exigió al Ministerio Público investigar de manera exhaustiva las muertes de Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, los hermanos mellizos de 16 años que fallecieron a manos de agentes de la Policía Nacional la mañana del miércoles 21 de octubre, en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este.

Mediante un comunicado de prensa, Diógenes Ozuna, representante del organismo en el distrito municipal de San Luis, reclamó a las autoridades esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Ozuna cuestionó la versión ofrecida por la Policía Nacional, que sostiene que los adolescentes habrían enfrentado a tiros a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) dentro de una vivienda.

El representante del CDDH afirmó que, según las informaciones recibidas, los menores se encontraban acostados cuando los agentes llegaron y rodearon la vivienda.

También denunció que un hombre con problemas cardíacos que se encontraba en el lugar habría sido retenido por la fuerza, pese a las súplicas de comunitarios para que lo liberaran.

Ana Aybar Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.