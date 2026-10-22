Niña de tres años muere atropellada por camión cisterna en Barahona

La menor viajaba con su madre en una pasola cuando ocurrió la colisión. La Digesett investiga las causas del hecho. ( FOTO CEDIDA A DL )

Una niña de tres años murió la mañana de este jueves tras ser impactada, junto a su madre, por un camión cisterna mientras ambas se desplazaban en una motocicleta tipo pasola hacia un centro del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en el municipio de Villa Central, provincia Barahona.

La víctima fue identificada como Kimberly Féliz, hija de Manuela Féliz Suero y del ciudadano haitiano Andrés Charle. La pequeña falleció en el lugar del accidente a consecuencia de los múltiples traumatismos que sufrió durante la colisión.

El suceso ocurrió alrededor de las 7:58 de la mañana, en una calle próxima al play de Jarro Sucio, en la entrada de El Punto, sector Valle Encantado, cuando la motocicleta en la que viajaban madre e hija colisionó con un camión cisterna que distribuía agua en la zona.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la motocicleta marca Loncin, de color negro y sin placa, era conducida por la madre de la menor, quien transitaba sin casco protector al momento del accidente.

El camión marca International, de color blanco, era conducido por Víctor Joselyn Pérez Garo, residente en Barahona, quien fue detenido y trasladado a la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional para los fines correspondientes.

Según las informaciones obtenidas, el conductor del vehículo pesado es un expolicía que también perteneció a la antigua Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).

Condición de la madre

La madre de la niña sufrió múltiples traumatismos, incluidas lesiones en ambas piernas, por lo que fue asistida por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladada a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, donde recibía atenciones médicas.

Tras el accidente, el cuerpo de la pequeña permaneció tendido sobre el pavimento, en medio de un charco de sangre, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Residentes en las proximidades del lugar donde ocurrió el accidente afirmaron que el camión cisterna se desplazaba a una velocidad que consideraron excesiva, circunstancia que, según sus versiones, habría impedido al conductor maniobrar a tiempo para evitar la colisión.

Sin embargo, las autoridades no han establecido oficialmente las causas del accidente ni determinado las responsabilidades de los involucrados.

De acuerdo con informaciones preliminares, el camión cisterna es de propiedad privada y habría sido alquilado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para realizar labores de distribución de agua en la localidad.

El informe de la Digesett establece que el conductor permanece detenido mientras se profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente que cobró la vida de la menor.

El hecho ha causado consternación entre los residentes del sector Valle Encantado y las comunidades cercanas de Villa Central, donde la muerte de Kimberly Féliz ha generado pesar.