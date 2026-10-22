Policía vincula a mellizos muertos en Mendoza con cuatro casos de asalto

Los hermanos ultimados por agentes de la Policía Nacional solían grabar videos para las redes sociales. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Los hermanos mellizos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años, quienes murieron a manos de la Policía Nacional la mañana del miércoles 21 de octubre, tenían cuatro órdenes de arresto, según informó este jueves el portavoz de la institución, Diego Pesqueira.

El vocero explicó que las órdenes estaban relacionadas con denuncias por presuntos asaltos y atracos a mano armada ocurridos entre mayo y octubre del 2026.

Según Pesqueira, una de las órdenes correspondía a un asalto ocurrido el 16 de octubre. Otras dos estaban relacionadas con atracos denunciados por una misma persona los días 9 y 10 de mayo, mientras que la cuarta correspondía a un hecho ocurrido el 22 de mayo.

El portavoz también informó que durante la intervención fueron ocupadas dos armas de fuego que, según la institución, eran portadas ilegalmente entre ellas una pistola Taurus, calibre nueve milímetros, y una Glock, modelo 19.

Sin embargo, esa versión fue rechazada por los familiares de los menores, quienes aseguraron que los jóvenes estaban durmiendo cuando llegaron los agentes.

Gleny Jiménez, abuela de los adolescentes, declaró que los policías irrumpieron en la casa y dispararon contra los hermanos.

La familia negó que se produjera un enfrentamiento y exige que se aclare cómo ocurrieron los hechos.

Según los parientes, la madre, Yohanny Borges, había entregado a sus hijos a las autoridades unos dos meses antes, y ambos fueron puestos en libertad posteriormente.

Custodian calle donde murieron mellizos

Pasadas las 11:00 de la mañana, la calle Duarte, en el sector Mendoza, Santo Domingo Este, permanecía cerrada al tránsito y bajo una amplia vigilancia policial este jueves, mientras eran velados los restos de los hermanos Borges.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a las inmediaciones de la vivienda donde residían los adolescentes y donde, según sus familiares, cayeron abatidos. Los uniformados portaban armas largas, cascos y chalecos tácticos, como parte del despliegue de seguridad establecido un día después de sus muertes.

El dispositivo policial incluía, además, motorizados, varias camionetas y dos camiones identificadas con los distintivos de la institución del orden.