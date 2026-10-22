Bajo vigilancia policial y reclamos de justicia, velan a mellizos abatidos en Mendoza

Miembros de la Policía Nacional recorren las calles del sector Mendoza, donde son velados los mellizos Randy y Omar Borges. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Bajo una amplia vigilancia policial son velados este jueves, en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, los restos de Randy Omar Borges y Omar Randy Borges, los hermanos mellizos de 16 años que murieron durante un confuso incidente con agentes de la Policía Nacional, ocurrido la mañana del miércoles 21 de octubre.

El velatorio se realiza en la vivienda donde residían los adolescentes, ubicada en la calle Araujo, lugar donde, según sus familiares, ocurrió el hecho que les costó la vida.

En medio del dolor, parientes y vecinos cuestionaron la actuación de los agentes y reclamaron que se investiguen las circunstancias en las que murieron los jóvenes.

Glenny Jiménez, abuela paterna de los adolescentes, aseguró que los menores se encontraban durmiendo cuando llegaron los policías. Por esta razón, cuestionó la versión de un supuesto intercambio de disparos y denunció que presuntamente se colocaron armas en el lugar para justificar la actuación policial.

"Los mataron durmiendo. Eso es una injusticia", expresó Jiménez, quien también manifestó su indignación por lo ocurrido y pidió que se esclarezca el caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-22-at-114947-am-cbb3bed9.jpeg Los agentes policiales permanecen en el lugar fuertemente armados durante el velatorio de los mellizos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Una vecina de la familia se sumó al reclamo y sostuvo que, si los adolescentes eran señalados por algún delito, debían ser sometidos a la justicia y no morir durante una intervención policial.

Denuncian actuación violenta

Según las declaraciones de Glenny Jiménez, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana. La abuela paterna de los adolescentes afirmó que los agentes rompieron la puerta de la vivienda y lanzaron bombas lacrimógenas durante la intervención.

También aseguró que, después de la muerte de los mellizos, el padre de los adolescentes fue apresado y trasladado a un destacamento policial, donde permaneció detenido durante varias horas. Jiménez denunció, además, que su hijo fue maltratado por los agentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-22-at-115012-am-6b370b78.jpeg Miembros de la Policía Nacional portan bombas lacrimógenas en los alrededores de la vivienda donde son velados los mellizos Randy y Omar Borges. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Según la abuela, la madre de los mellizos, Yohanny Borges, los había entregado a las autoridades dos meses atrás, luego de que circularan en las redes sociales rumores que los vinculaban con presuntos actos delictivos.

Sin embargo, aseguró que los jóvenes fueron puestos en libertad porque no tenían antecedentes policiales y, según les explicaron, tampoco se habían confirmado denuncias que los vincularan con hechos delictivos.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó durante una rueda de prensa que contra los fallecidos existían cinco órdenes de arresto y múltiples denuncias relacionadas con asaltos, atracos agravados y otros delitos.

Ana Aybar Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.