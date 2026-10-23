Declaran tres días de duelo en Los Botados por los cinco muertos en accidente en la Circunvalación
El accidente se registró la mañana de este viernes, donde dos mujeres y tres hombres perdieron la vida
La Junta Municipal de Los Botados de Yamasá, provincia Monte Plata, declaró tres días de duelo institucional por la muerte de cinco residentes de esa comunidad en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en la Circunvalación de Santo Domingo.
La medida fue aprobada por el Concejo de Vocales mediante la Resolución núm. 07/2026, como muestra de respeto y solidaridad con los familiares de las víctimas, cuya muerte ha causado tristeza y consternación entre los habitantes de esa demarcación.
- De acuerdo con la resolución, el duelo comenzará el lunes 26 de octubre y se extenderá durante tres días. Durante ese período, la bandera del distrito municipal permanecerá a media asta en las instalaciones institucionales.
Ayuda a los familiares
El director de la Junta Municipal de Los Botados, Juan de León Custodio, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó la solidaridad de la institución ante la tragedia. Lo acompañaron regidores de esa demarcación.
Custodio informó que el ayuntamiento puso a disposición de los familiares el carro fúnebre de la institución y ofreció otras ayudas dentro de sus posibilidades para acompañarlos en este momento de dolor.
La junta municipal reiteró su disposición de brindar apoyo y acompañamiento a las familias afectadas, al tiempo que expresó sus deseos de fortaleza para que puedan afrontar la pérdida de sus seres queridos.
Consternación en la comunidad
La muerte de los cinco residentes ha enlutado a Los Botados, en Yamasá, provincia Monte Plata, donde comunitarios lamentan el fallecimiento de personas que formaban parte de su entorno.
El accidente ocurrió la mañana de este viernes en la Circunvalación de Santo Domingo. Las cinco víctimas eran residentes de Los Botados, según la información ofrecida por la junta municipal.