Una agente de Operaciones Especiales de la Policía entre los cinco muertos en accidente en la Circunvalación

La víctima fue identificada como Leiny Pérez, de 30 años. ( CEDIDA A DL )

Una agente de la Policía Nacional con seis meses de embarazo figura entre las cinco personas que murieron la mañana de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalación de Santo Domingo.

La víctima fue identificada como Leiny Pérez, de 30 años, quien se dirigía a su lugar de trabajo en el área de Operaciones Especiales de la Policía Nacional cuando ocurrió el accidente, según informó a Diario Libre una tía de la fallecida.

El siniestro dejó un saldo de cinco fallecidos, dos mujeres y tres hombres.

Fallecidos

Otra de las víctimas fue identificada como Maribel de la Cruz, de 36 años, mientras que el conductor de uno de los vehículos involucrados fue identificado como Francisco González de Paula, de 45 años.

González de Paula residía en el sector Mono Mojado, en Yamasá, provincia Monte Plata, y trabajaba en la empresa Mercacid.

Las identidades de las otras dos víctimas aún no han sido precisadas.

El accidente ha causado consternación entre los residentes de Los Botados y otras comunidades de Yamasá, de donde eran oriundas las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en que ocurrió el accidente. Se espera que ofrezcan más detalles sobre el siniestro.