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Hombre decapitado en Villa Mella
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Apresan a hombre acusado de decapitar a adulto mayor en Villa Mella

La Policía Nacional ha identificado a Nelfi Martínez como el presunto responsable de la muerte de Juan José Almánzar

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    Apresan a hombre acusado de decapitar a adulto mayor en Villa Mella
    Fotografía de un hombre esposado. (EFE/RODRIGO SURA)

    La Policía Nacional apresó a un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable de la muerte de Juan José Almánzar, de 68 años, quien habría sido decapitado la mañana de este viernes en la comunidad de Mata San Juan, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

    El detenido fue identificado como Nelfi Martínez, quien fue arrestado en flagrante delito poco después del suceso, según informó la institución del orden.

    Investigan el hecho 

    La Policía indicó que agentes de la Subdirección de Investigación (Dicrim) profundizan las pesquisas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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    • La institución señaló que las investigaciones buscan establecer las responsabilidades correspondientes en relación con el caso.
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