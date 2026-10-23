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Al menos cinco muertos en accidente en la Circunvalación de Santo Domingo

El accidente ocurrió próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero e involucró varios vehículos

Las posibles víctimas serían de Los Botados, en Yamasá

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    Al menos cinco muertos en accidente en la Circunvalación de Santo Domingo
    El accidente ocurrido este viernes en la Circunvalación de Santo Domingo. (CEDIDA A DL.)

    Al menos cinco personas habrían fallecido la mañana de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero. En el hecho estuvieron involucrados varios vehículos y las circunstancias aún se encuentran bajo investigación.

    Según informaciones preliminares, un vehículo Kia K5 habría impactado un Toyota Corolla de 1992 que transportaba pasajeros.

    La Defensa Civil confirmó a Diario Libre que las autoridades se encontraban en el lugar realizando el levantamiento de los cadáveres.

    Identificación de víctimas

    • Según las informaciones recibidas, las cinco posibles víctimas serían oriundas de Los Botados.

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe definitivo sobre las circunstancias del accidente ni sus causas.

     

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe definitivo sobre las circunstancias del accidente ni las causas que lo provocaron.

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