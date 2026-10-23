"Mi esperanza de volver a verte sigue intacta": el mensaje de la madre de Brianna en su cumpleaños

Brianna Genao desapareció la tarde del 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La niña Brianna Genao, desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025 en Puerto Plata, mientras se encontraba de vacaciones con familiares maternos, cumple este viernes cuatro años, en medio de la incertidumbre que viven sus allegados.

A través de su cuenta de Instagram, su madre, Yessica González, le dedicó un emotivo mensaje en el que expresó su deseo de volver a abrazarla. También pidió a Dios que la cuide y permita que pronto puedan reencontrarse.

"Hoy cumples 4 añitos y te extraño con el alma y todo mi ser. No sabes cuánto quisiera poder abrazarte, llenarte de besos y cantarte feliz cumpleaños mientras veo esa hermosa sonrisa tuya", escribió González.

En su dedicatoria, la madre manifestó el dolor que le provoca no poder celebrar junto a su hija ni verla crecer rodeada de amor.

"Mi niña preciosa, hoy mi corazón quisiera tenerte cerquita, celebrar tu vida y verte crecer rodeada de amor. No hay palabras suficientes para expresar cuánto te extraño y cuánto deseo volver a verte", expresó.

Asimismo, aseguró que cada día le pide a Dios que cuide y proteja a la pequeña, dondequiera que esté, y que les permita encontrarla pronto para volver a abrazarla.

"Feliz cumpleaños, mi Brianna. Tu ausencia duele, tu recuerdo vive en mi corazón y mi esperanza de volver a verte sigue intacta", escribió en otra parte de su mensaje.

Un caso sin esclarecer

Desde la desaparición de la menor, las autoridades han desplegado operativos de búsqueda durante varios meses. Sin embargo, hasta la fecha no se ha establecido su paradero ni se han esclarecido públicamente las circunstancias en las que desapareció.

La falta de respuestas mantiene a sus familiares en medio de la angustia y la incertidumbre, mientras conservan la esperanza de encontrarla.

Reclamos de los familiares

Desde la desaparición de Brianna, sus familiares han insistido en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y conocer su paradero.

Su madre ha utilizado su cuenta de Instagram para mantener la atención sobre el caso, reiterar sus reclamos y recordar que su hija continúa desaparecida.

El caso también ha generado consternación entre los residentes de Barrero, una comunidad rural del municipio de Imbert.