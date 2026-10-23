Muere miembro de la Policía Escolar tras chocar de frente dos motocicletas en Villarpando, Azua

Imagen ilustrativa de un accidente de motor ( ARCHIVO )

Un joven de 24 años, miembro de la Policía Escolar, perdió la vida este viernes tras chocar de frente dos motocicletas en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 5:20 de la tarde en el tramo carretero que comunica al distrito municipal de Villarpando con la comunidad de El Coroso, en la provincia Azua.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Aybar, conocido popularmente como "Niño", quien prestaba servicios como agente de la Policía Escolar en el liceo Camilo Muñoz Rodríguez, ubicado en Villarpando.

De acuerdo con las informaciones preliminares, las dos motocicletas colisionaron de frente mientras transitaban por el referido tramo carretero, provocando un fuerte impacto que ocasionó la muerte de Aybar en la misma escena del accidente.

Las circunstancias que provocaron el choque frontal todavía no han sido esclarecidas por las autoridades encargadas de investigar el siniestro vial.

Según las informaciones obtenidas, Aybar conducía la motocicleta sin utilizar casco protector al momento de producirse la colisión.

Reacción de la comunidad

La otra persona involucrada en el accidente resultó herida y fue trasladada al Hospital Regional Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana, para recibir atenciones médicas.

Un hecho que llamó la atención fue que familiares y residentes de Villarpando presuntamente retiraron el cadáver del joven sin esperar la llegada del médico legista ni la realización de los procedimientos legales correspondientes.

Las versiones indican que, pese a la presencia de agentes de la Policía Nacional, una multitud cargó el cuerpo sobre sus hombros y se lo llevó del lugar, sin que los uniformados pudieran impedirlo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad ni las condiciones de salud de la otra persona involucrada en la colisión.

La muerte de Juan Carlos Aybar ha causado consternación entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y residentes de Villarpando, donde era conocido por sus labores como miembro de la Policía Escolar.

Investigación en curso

Compañeros y allegados lamentaron su fallecimiento a temprana edad, mientras la comunidad permanece entristecida por la pérdida del joven de 24 años.

Se espera que las autoridades correspondientes profundicen las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y esclarecer lo sucedido con el retiro del cadáver antes de la intervención del médico legista.