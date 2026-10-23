Teniente del Ejército muere atropellado tras accidentarse con una patana en Barahona

El carnet del primer teniente del Ejército de República Dominicana (ERD), Eduardo Michel Luis. ( CEDIDA POR LA DIGESETT. )

Un primer teniente del Ejército de República Dominicana murió tras ser atropellado por un automóvil cuando intentaba desmontarse del vehículo que conducía, luego de una colisión con una patana en la carretera Sánchez, en las inmediaciones de Quita Coraza, próximo a Las Minas, provincia Barahona.

La víctima fue identificada como Eduardo Michel Luis, quien prestaba servicios en el área de Salud Militar del Ejército y falleció en el lugar del accidente a causa de politraumatismos, según el informe preliminar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

En el accidente también resultó lesionada Ana Ecilia Méndez Batista, quien acompañaba al militar y presentó dolor abdominal y golpes en distintas partes del cuerpo.

Te puede interesar Hombre muere atropellado por una yipeta cuando se dirigía a su trabajo

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche del miércoles 22 de octubre, cuando el oficial conducía un automóvil Toyota Camry, color blanco,que inicialmente colisionó con una patana cuyos datos no fueron establecidos.

El informe señala que, tras la primera colisión, el militar intentó desmontarse del automóvil, momento en el que fue atropellado por un Toyota Corolla, también blanco, conducido por Manolo Féliz Féliz, residente en el sector Villa Olímpica, de Barahona.

Féliz resultó ileso y permanece detenido para fines de investigación, mientras las autoridades procuran esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Actuación de las autoridades

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Digesett, quienes recopilaron información sobre el suceso.

El reporte oficial establece que el accidente dejó una persona fallecida y otra lesionada. En el hecho estuvieron involucrados dos automóviles y una patana, cuya identificación se desconoce.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades de tránsito.

Leer más Accidente de tránsito en Yaguate deja un muerto y cuatro heridos