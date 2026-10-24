Comunitaria afirma que hombre decapitado en Villa Mella era amigo de su presunto agresor

Casa donde vivía Juan José Almánzar, de 68 años, quien fue decapitado el pasado viernes presuntamente por Nelfi Martínez, de 27 años, en Mata San Juan, Villa Mella. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

"A ese muchacho yo lo conozco desde chiquito, yo no me explico cómo pasó algo así. Eso fue un abuso lo que le hizo a ese señor". Con estas palabras, la señora Josefina, mejor conocida como "Fefa" en la comunidad de Mata San Juan, en Villa Mella, describe su consternación por el hecho en el que Juan José Almánzar (alias Mon), de 68 años, fue decapitado, presuntamente por Nelfi Martínez, de 27 años.

Fefa aseguró desconocer los motivos que pudieron haber provocado el crimen, pues no encuentra explicación para lo sucedido. Asimismo, aclaró que no presenció el hecho, debido a que se encontraba trabajando, por lo que su relato se basa en lo que le contaron otros comunitarios.

Según sus palabras, el hoy occiso y Martínez acostumbraban sentarse a conversar. El día del hecho, el presunto agresor habría llamado a Mon para conversar e incluso le habría sacado una silla. Sin embargo, este todavía no había desayunado y quiso terminar primero antes de salir.

De acuerdo con la versión que recibió la comunitaria, el joven se habría ocultado en un área cercana para esperar que el señor tomara asiento. Una vez que este se sentó, presuntamente lo atacó por sorpresa.

"Él no salió de una vez porque se estaba desayunando, cuando terminó salió y se sentó en la silla. Entonces, según lo que me dijeron, fue ahí que le salió sin mediar palabras. La cabeza cayó para acá y el cuerpo se quedó estancado en la silla. Mon no se pudo mover ni nada. Fue un abuso. Un viejo mayor", dijo con la voz entrecortada doña Fefa.

Hombre tranquilo

Fefa describió a Almánzar, a quien llamaban "Mon" en la comunidad, como un hombre tranquilo que no se metía con nadie. De hecho, ni siquiera podía trabajar, ya que padecía complicaciones en una pierna, razón por la cual sus hijos, tres varones y una hembra, eran quienes lo sostenían económicamente a él y a su esposa.

Agregó que la esposa de Mon se encuentra "devastada" por la pérdida de su marido, ya que ambos vivían solos y se ayudaban mutuamente.

Presuntas amenazas a otros vecinos

Doña Fefa aseguró que el presunto agresor "se la había cogido con los viejos", pues, según la versión que recibió, después de decapitar a Mon también habría intentado atacar a otro vecino. Asimismo, afirmó que Martínez había preguntado por su paradero, situación que la hace temer que también pretendiera agredirla.

El vecino en cuestión, cuyo nombre no reveló, se habría enfrentado a Martínez al tomar tres piedras, tras lo cual el joven desistió de intentar atacarlo, según el relato de la comunitaria.

"Luego de matar a Mon, Nelfi llamó al vecino de ahí enfrente y le dijo: ´Venga, que ahora sigue usted´, a lo cual el vecino respondió: ´¿Qué, sigo yo? ¿Por qué? ¿Te estás volviendo loco?´. Luego tomó tres piedras y lo desafió", relató Fefa.

La comunitaria aseguró que, después de ese episodio, Martínez se acercó a uno de los hijos de Almánzar y le dijo: "Ven a ver cómo maté a Mon".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/c35ddbdf-f3ef-4010-ad47-688f48c2b780-c6087f01.jpg Calle donde sucedieron los hechos, en Mata San Juan, Villa Mella (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/07c8e1a0-891d-4a1b-8c5e-1a132808a612-2069913f.jpg Calzado que solía utilizar Mon. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/0dd3e541-0208-4493-be83-d81b5d028d2c-6d3d5661.jpg Lugar donde Mon fue decapitado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/f0c67e98-7844-42b2-9edb-a2af77d1dc21-f8074726.jpg Sangre de la víctima (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/93e5e793-dea7-48ff-87e4-99929fe0e617-73826c4e.jpg Casa donde vivía Nelfi Martinez, presunto autor del hecho (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/12e20667-47a0-480c-bbe6-9001a56ac9b5-44078f4a.jpg Casa donde vivía Nelfi Martinez, presunto autor del hecho (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/943ffeb5-8be0-421b-9f75-97e983af59d7-5cec447d.jpg Casa donde vivia el hoy occiso (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Con lágrimas y la voz entrecortada, Fefa relató lo que, según sus propias palabras, teme que le hubiera ocurrido si se hubiese encontrado en su casa en el momento de los hechos: convertirse también en víctima de una agresión.

"Yo estaba trabajando. Porque si yo hubiese estado aquí, él me mata también. Yo tengo 64 años y el vecino de enfrente es mayor también. Se la cogió con los viejos. Cuando yo pasaba por aquí y él estaba ahí sentado, lo saludaba y hablaba con él. Yo lo vi chiquito, hasta encuero", relató.

La señora manifestó sentir temor por su vida y dijo que espera que Martínez no vuelva a quedar en libertad. Aseguró que teme que el joven pueda atentar contra ella si regresa a la comunidad, pues interpreta que las preguntas sobre su paradero podrían indicar que también pretendía hacerle daño.

Familiares trasladaron los restos a Cotuí

Por último, doña Fefa expresó que el velatorio de Almánzar se realizó el viernes por la noche en la comunidad y que la mañana de este sábado sus familiares procedieron a trasladar los restos a Cotuí, municipio del que tanto él como sus parientes eran oriundos y cabecera de la provincia Sánchez Ramírez.