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La estudiante y trabajadora de farmacia que murió al intentar cruzar la Circunvalación Norte

Tras el atropellamiento, el conductor continuó la marcha, pasó por el peaje de la Circunvalación Norte y huyó sin detenerse para auxiliar a la joven de 22 años

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    La estudiante y trabajadora de farmacia que murió al intentar cruzar la Circunvalación Norte
    Imagen cedida por los familiares de la joven Sara María Rodríguez Espinal, quien falleció atropellada en la provincia Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    Una joven de 22 años murió la noche del viernes tras ser atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar la avenida Circunvalación Norte en la provincia Santiago, en el tramo correspondiente al sector La Ciénaga.

    Según la versión ofrecida por sus familiares, el conductor habría abandonado el lugar sin detenerse

    La víctima fue identificada como Sara María Rodríguez Espinal.

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    Infografía
    Sara María Rodríguez Espinal.

    El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:40 de la noche, cuando, de acuerdo con las informaciones recibidas, fue impactada por un vehículo que presuntamente transitaba con las luces apagadas.

    Según esa versión, tras el atropellamiento, el conductor continuó la marcha, pasó por el peaje de la Circunvalación Norte y huyó sin detenerse para auxiliar a la joven.

    Ante lo ocurrido, los familiares de Rodríguez Espinal pidieron al conductor que se entregue a las autoridades y responda por el hecho.

    También esperan que las investigaciones permitan identificarlo y establecer las responsabilidades correspondientes.

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    • Sara María era estudiante y trabajaba en la Farmacia La Ciénaga.

    Hasta el momento, no se ha informado la identidad ni el paradero del conductor involucrado en el atropellamiento.

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    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.