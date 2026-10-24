Matan a dos hombres en un negocio de Los Frailes; acusan a un militar de cometer el hecho

Imagen suministrada por el presidente de los Derechos Humanos de Santo Domingo Este, que muestra uno de los cadáveres tras el hecho violento que se registró en el sector Los Frailes. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres perdieron la vida durante un hecho violento ocurrido en un establecimiento comercial del sector Los Frailes, municipio Santo Domingo Este, según confirmó la Policía Nacional a Diario Libre.

El suceso, que se registró la noche del viernes 23 de octubre, se encuentra bajo investigación y en las próximas horas se darán a conocer más detalles sobre lo sucedido.

De acuerdo con versiones preliminares que han trascendido, un capitán de la Fuerza Aérea que se encontraba en el centro de bebidas alcohólicas habría provocado la muerte a los dos hombres.

Según estas informaciones, la situación habría comenzado con una discusión luego de que uno de los acompañantes del militar manifestara su interés en bailar con una mujer que se encontraba en el lugar.

Presuntamente, el conflicto se habría intensificado por motivos de celos y habría involucrado un arma de fuego, dando lugar a un forcejeo que terminó con la muerte de los dos hombres.

Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente, por lo que se espera que las investigaciones de la Policía Nacional permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las posibles responsabilidades.

Ante lo ocurrido, Jackson Mercedes, presidente de los Derechos Humanos del municipio Santo Domingo Este, manifestó su preocupación por este nuevo episodio de violencia "que enluta a dos familias y genera inquietud entre los residentes de la comunidad".

Mercedes hizo un llamado a las autoridades competentes para que desarrollen una investigación exhaustiva, transparente e imparcial, que permita esclarecer lo sucedido y garantizar que se haga justicia.

Asimismo, recordó que ninguna discusión, diferencia personal o situación de celos debe terminar con la pérdida de vidas humanas, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a promover la convivencia pacífica, el respeto a la vida y la resolución de los conflictos sin recurrir a la violencia.

Comunicado - Jackson Mercedes

Jackson Mercedes Presidente de los Derechos Humanos

del municipio Santo Domingo Este Condenamos y lamentamos hecho violento ocurrido en Los Frailes Lamentamos profundamente el hecho violento ocurrido en el sector Los Frailes, donde, según informaciones preliminares, dos personas perdieron la vida durante un incidente en un establecimiento comercial. De acuerdo con las versiones que han trascendido, un supuesto capitán habría llegado al negocio acompañado de dos amigos para compartir. Posteriormente, se habría originado una discusión cuando uno de los acompañantes manifestó su interés en bailar con una dama que se encontraba en el lugar. Presuntamente, la situación se tornó violenta luego de que el capitán reaccionara por celos y manipulara un arma de fuego, produciéndose un forcejeo que habría terminado con la muerte de los dos acompañantes. Desde los Derechos Humanos del municipio Santo Domingo Este, expresamos nuestra profunda preocupación por este lamentable suceso, que enluta a dos familias y genera intranquilidad entre los residentes de la comunidad. Por esta razón, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que realicen una investigación exhaustiva, transparente e imparcial, a fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar que se haga justicia. Ninguna discusión, diferencia personal o situación de celos debe terminar en la pérdida de vidas humanas. Es necesario promover la convivencia pacífica, el respeto a la vida y la solución de los conflictos sin recurrir a la violencia. ¡Exigimos una investigación seria y justicia para las víctimas! Jackson Mercedes Presidente de los Derechos Humanos

del municipio Santo Domingo Este

Imprimir comunicado / Guardar como PDF

"Exigimos una investigación seria y justicia para las víctimas", expresó Mercedes al referirse al lamentable suceso.

Investigación

Mientras las autoridades continúan las indagatorias, se espera que la Policía Nacional ofrezca información adicional que contribuya a esclarecer este hecho ocurrido en Los Frailes.