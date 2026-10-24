Policía ultima a hombre tras presunto asalto a mano armada en Santiago

Imagen de archivo de un agente policial y un vehículo de Inacif. ( DIARIO LIBRE )

Un hombre identificado como Ramón Antonio Jáquez Torres, alias "Changa", murió durante una intervención policial realizada la tarde del viernes 23 de octubre en el proyecto habitacional Las Charcas, en la zona sur de la provincia Santiago, mientras agentes daban seguimiento a una denuncia de asalto a mano armada contra una mujer y su hija.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, Jáquez Torres presuntamente habría participado en el asalto y disparado contra los agentes cuando estos intentaron intervenirlo.

Los policías repelieron la agresión y el hombre resultó herido; posteriormente fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

La institución indicó que el caso se originó tras un asalto, cuando dos individuos presuntamente interceptaron a las víctimas en las inmediaciones del parqueo del referido proyecto habitacional y las despojaron de varias pertenencias bajo amenazas con un arma de fuego.

Según la denuncia, entre los objetos sustraídos figuraban una computadora portátil, una cartera con documentos personales y tarjetas bancarias, RD$1,600 en efectivo y teléfonos celulares de distintas marcas.

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Arma de fuego y otros objetos ocupados

La Policía informó que durante la intervención ocupó una pistola Glock, serie FFV494, con su cargador, dos cápsulas y una cápsula en la recámara. Según el reporte, el arma no tenía documentación y se presume que fue utilizada en el asalto.

Los agentes también ocuparon celulares presuntamente sustraídos a las víctimas y una motocicleta marca X1000, modelo CG, color rojo, que habría sido utilizada para desplazarse durante el hecho.

Un detenido por el caso

Por el caso permanece detenido Brayan Alexander Vázquez, de 26 años, señalado por las autoridades como el otro presunto implicado en el asalto.

La Policía indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público , luego de las diligencias correspondientes , para los fines legales de lugar.

será puesto a disposición del , luego de las , para los fines legales de lugar. La institución agregó que, según las verificaciones realizadas en el sistema policial, ambos hombres figuraban con registros asociados a hechos de robo.

El cuerpo de Jáquez Torres fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales.

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