Enfermera muere en accidente de ambulancia del CRUE en Vicente Noble

Ambulancia que se accidentó este domingo 25 de octubre en Fondo Negro. ( DIARIO LIBRE / OMAR MEDINA. )

Una enfermera murió y otras dos personas resultaron heridas la madrugada de este domingo, luego de que una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), que trasladaba hacia Santo Domingo a un niño de 11 años herido con un arma de fabricación casera en Vicente Noble, se deslizara y cayera por un precipicio en las inmediaciones del distrito municipal de Fondo Negro, provincia Barahona.

La víctima fue identificada como Yojeiri Báez, de 34 años, residente en la comunidad de Jarro Sucio, Barahona, quien falleció a consecuencia de politraumatismos sufridos durante el accidente, ocurrido aproximadamente a la 1:58 de la madrugada, en la bajada conocida como Los Cuatro Vientos.

De acuerdo con un informe de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la ambulancia, identificada con la ficha CA-0401 y perteneciente al CRUE, era conducida por Rafael Santana, quien resultó con traumas múltiples.

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También sufrió lesiones la licenciada Bertha González Sánchez, de 32 años, enfermera y residente en Vicente Noble, quien acompañaba al menor durante su traslado hacia un centro de salud de Santo Domingo.

El niño, que había resultado herido de bala en circunstancias que investiga la Policía Nacional, salió ileso del accidente de tránsito.

Circunstancias del accidente

Según el reporte preliminar, el conductor perdió el control de la ambulancia cuando transitaba por un tramo de la carretera cuyo pavimento se encontraba mojado debido a los fuertes aguaceros registrados desde la noche del sábado.

El vehículo se deslizó y cayó por un precipicio, provocando la muerte de la profesional de enfermería y lesiones a los otros dos adultos que viajaban en la unidad de emergencia.

Heridas del menor

El menor de 11 años había resultado herido el sábado en el municipio de Vicente Noble, luego de que presuntamente se le disparara un arma de fabricación casera, conocida popularmente como chilena, que habría encontrado mientras jugaba con otros niños.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el menor presenta una herida por proyectil de arma de fuego en la mano izquierda y otra en el flanco izquierdo del abdomen, lesiones por las que fue necesario disponer su traslado hacia Santo Domingo para recibir atención médica especializada.

El Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho, con el propósito de establecer cómo el arma artesanal llegó al lugar donde se encontraban jugando los menores.

Según el relato ofrecido por el niño a su madre, Dominga González Sánchez, se encontraba jugando con varios amiguitos cuando encontró el arma de fabricación casera en un arroyo situado frente a su residencia.

El menor explicó que, mientras manipulaba el artefacto, este se disparó accidentalmente, ocasionándole las heridas que presenta en la mano izquierda y en el abdomen.

Tras el incidente, presuntamente lanzó el arma al agua, por lo que las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del disparo y localizar el artefacto utilizado.

Tragedia durante el traslado

Inicialmente, el niño fue trasladado a un centro médico por su tía, la licenciada Bertha González Sánchez, quien posteriormente lo acompañaba en la ambulancia del CRUE que sufrió el accidente durante el recorrido hacia la capital.

El traslado médico terminó en tragedia cuando la ambulancia se accidentó en la bajada de Los Cuatro Vientos, en Fondo Negro, donde perdió la vida la enfermera Yojeiri Báez.

El informe de la Digesett establece que las lluvias registradas desde la noche del sábado habían dejado mojado el pavimento, condición que pudo contribuir al deslizamiento del vehículo, aunque las circunstancias precisas del accidente continúan bajo investigación.

Las autoridades mantienen abiertas dos investigaciones: una relacionada con las heridas sufridas por el menor en Vicente Noble y otra sobre el accidente de tránsito que cobró la vida de la profesional de enfermería.

La ambulancia involucrada en el hecho pertenece al

Centro Regulador de Urgencias

, organismo encargado de coordinar y regular la respuesta a urgencias y emergencias médicas, así como el

que requieren

.

La muerte de la enfermera Yojeiri Báez se produjo mientras participaba en el traslado de emergencia del menor desde Vicente Noble hacia Santo Domingo, una misión de asistencia médica que terminó de manera trágica en la carretera de Fondo Negro.