Un muerto y tres heridos al volcarse un carro en la recta de Azua

Vehículo accidentado en Azua este domingo, donde una persona murió y otras tres resultaron heridas. ( DIARIO LIBRE / OMAR MEDINA )

Una persona murió y otras tres resultaron heridas, entre ellas un niño de siete años, al volcarse un automóvil en medio de un fuerte aguacero. El conductor del vehículo responsabiliza de la tragedia a los ocupantes de una camioneta del equipo SWAT de la Policía que afirma circulaba en vía contraria.

El accidente ocurrió la mañana de este domingo, en la denominada recta de Azua, cuando una familia se desplazaba desde San Juan de la Maguana hacia Santo Domingo.

La víctima mortal fue identificada como Duarte Sánchez, mientras que entre los heridos figuran Juana Sánchez, Marian Sánchez y un menor de siete años, quien había celebrado su cumpleaños este sábado.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:29 de la mañana, cuando el automóvil Hyundai, color rojo, placa A850930, conducido por Luis Sánchez, se salió de la carretera, impactó contra un árbol de nim y dio varias vueltas hasta quedar volcado en la entrada de una alcantarilla.

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Según relató el conductor, una camioneta, que identificó como perteneciente al equipo SWAT de la Policía Nacional, circulaba en dirección contraria y lo sorprendió mientras transitaba bajo una copiosa lluvia.

Sánchez explicó que, para evitar una colisión frontal con el vehículo policial, realizó una maniobra que le hizo perder el control del automóvil, provocando que se saliera de la vía y terminara volcado.

El conductor denunció que los ocupantes del vehículo policial continuaron su recorrido sin detenerse a prestar asistencia a las víctimas.

En el automóvil viajaban cinco personas, todas procedentes de San Juan de la Maguana. Duarte Sánchez falleció a consecuencia del accidente, mientras que las dos mujeres y el menor sufrieron múltiples golpes y lesiones. El conductor resultó ileso.

Los tres heridos fueron asistidos por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladados en ambulancias al Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo, en Azua, donde reciben atenciones médicas.

Respuesta de emergencia

Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y otros organismos de emergencia, mientras numerosos curiosos se congregaron en los alrededores del vehículo accidentado.

Los agentes de la Digesett intervinieron para controlar el tránsito y facilitar las labores de asistencia a los afectados.

Residentes consultados en Azua advirtieron que ese tramo de la carretera se torna especialmente peligroso cuando llueve, debido a que el pavimento mojado aumenta el riesgo de deslizamientos y pérdida de control de los vehículos.

Señalaron que los accidentes son frecuentes durante los aguaceros, por lo que pidieron a los conductores extremar las medidas de precaución al desplazarse por esa vía.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre la supuesta participación de un vehículo policial en el accidente que dejó una persona fallecida y tres heridas.