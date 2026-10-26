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Incendio de más de cinco horas afecta fábrica de aceite en San Cristóbal

Los bomberos de la provincia informaron que tenían "controlado" el siniestro, que comenzó a las 7:20 p.m. del domingo

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    Incendio de más de cinco horas afecta fábrica de aceite en San Cristóbal
    Captura de video de Enlineard que muestra la intensidad del fuego en la fábrica de aceite en San Cristóbal. (CORTESÍA DE ENLINEARD)

    Desde hace más de cinco horas, un incendio afecta una fábrica de aceite en Cambita Garabitos, en la provincia San Cristóbal. Hasta el momento no se han reportado lesionados.

    El Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal dijo a Diario Libre que, pasada la medianoche, el siniestro estaba controlado, más no extinguido, por lo que los bomberos continúan en labores de sofocación. También trataban de que el fuego no se propagara a otras estructuras. 

    Mediante una llamada telefónica, dijo que han desplegado varias unidades al lugar desde las 7:20 de noche, hora en que recibieron la notificación del suceso. 

    Un miembro de los bomberos explicó que el lugar del incendio es conocido como La Coquera y que es una fábrica de aceite. Indicó que el negocio está ubicado a la altura del kilómetro cuatro de la carretera Cambita.

    Llamas consumen establecimiento

    Una vista aérea del fuego muestra a las llamas consumiendo el comercio.

    Al lugar se han presentado unidades de la Policía Nacional y ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para prestar soporte y prevenir cualquier eventualidad.

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