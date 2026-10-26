Un asalto a mano armada afectó la tarde del domingo 25 de octubre a clientes de El Atelier de Nico, una cafetería del sector Naco, en el Distrito Nacional, que forma parte de una iniciativa dedicada a la formación e inclusión laboral de personas con discapacidad en la República Dominicana.

El establecimiento, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, informó que ninguna persona sufrió lesiones durante el incidente y aseguró que los responsables fueron detenidos gracias a las investigaciones realizadas por la Policía Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando dos individuos llegaron al negocio y despojaron de sus pertenencias a clientes que se encontraban en el lugar.

Según los reportes preliminares, uno de los sospechosos llevaba un casco de motocicleta, mientras que el otro tenía el rostro descubierto. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el incidente.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, los responsables del negocio confirmaron lo ocurrido y procuraron transmitir tranquilidad a los familiares, colaboradores y clientes.

"Afortunadamente, nadie sufrió daños físicos y nuestros chicos se encuentran bien", expresó el establecimiento.

Un negocio dedicado a la inclusión laboral

El Atelier de Nico no es solamente una cafetería. Se trata de un proyecto creado por Thomas Sartori, inspirado en su hijo Nico, como parte de una iniciativa que busca ofrecer oportunidades de formación y empleo a personas con discapacidad.

El establecimiento está vinculado a la Fundación Futurum Educandi, una organización que desarrolla programas de capacitación para facilitar la incorporación de personas con discapacidad al sector de hoteles y restaurantes del país.

La fundación, presentada oficialmente en febrero de 2025, comenzó su programa de formación con 20 jóvenes, preparados inicialmente para desempeñarse como camareros, bartenders y anfitriones.

Su modelo educativo contempla 12 meses de preparación, distribuidos entre formación especializada, pasantías remuneradas y acompañamiento durante la inserción laboral.

El Atelier de Nico constituye uno de los espacios donde los participantes pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos e incorporarse a un entorno de trabajo real.

El proyecto surgió de la experiencia personal de Sartori, quien encontró en su hijo la motivación para desarrollar una iniciativa que permitiera a otras personas con discapacidad acceder a oportunidades laborales en la industria de la hospitalidad.

La propuesta también cuenta con Hospitality Lab, un centro especializado en capacitación, y Skylab, un espacio para eventos cuyos ingresos se destinan a respaldar las actividades de la fundación.

El establecimiento asegura que los responsables fueron detenidos

Tras el asalto, El Atelier de Nico agradeció a los agentes de la Policía Nacional del Distrito Nacional, particularmente a los que prestan servicio en Naco, y a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

De acuerdo con el comunicado, los investigadores dedicaron varias horas a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la avenida Roberto Pastoriza para identificar a los involucrados.

"Gracias a su labor, ya se logró la detención de los delincuentes, con evidencias incluidas", señaló la administración.

El establecimiento no precisó las identidades de los detenidos ni el número de personas arrestadas. La información sobre las detenciones procede del negocio y todavía no ha sido corroborada mediante un informe oficial de la Policía Nacional.

"Nuestra misión sigue intacta" En su mensaje, los responsables de la cafetería también reflexionaron sobre los prejuicios que todavía enfrentan las personas con discapacidad y reiteraron su compromiso con la inclusión laboral. "Porque la discapacidad no define el valor de una persona. Sus acciones, sus valores y su humanidad dicen mucho más de quién es", expresaron. La administración agradeció las muestras de solidaridad recibidas después de que las imágenes del asalto comenzaran a circular en las redes sociales. "Seguimos adelante, convencidos de que la inclusión también significa aprender a enfrentar los desafíos de la vida, sin importar nuestra condición", manifestó.

¿Cómo podemos apoyar a El Atelier de Nico?

Una manera concreta de respaldar al establecimiento después de lo sucedido es visitarlo, consumir sus productos y recomendarlo a familiares y amigos.

El Atelier de Nico está ubicado en Plaza URI, en la avenida Roberto Pastoriza número 313, sector Naco, Distrito Nacional.

Su oferta incluye café, repostería artesanal, sándwiches y otras opciones gastronómicas, en un ambiente concebido para ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a personas con discapacidad.

Cada visita representa también una oportunidad para conocer una propuesta que combina gastronomía, capacitación y empleo inclusivo.

Otra forma de contribuir es dar a conocer el proyecto y las actividades de la Fundación Futurum Educandi. La organización también dispone de mecanismos de colaboración y donaciones para financiar sus programas formativos.