Apresan a hombre vinculado al "cambiazo" de tarjetas bancarias en Santiago

Las 22 tarjetas que le fueron ocupadas a Erminio Alexander Rodríguez Díaz. ( CEDIDA POR LA POLICÍA. )

La Policía Nacional apresó en Santiago a un hombre señalado por su presunta vinculación con el fraude conocido como "cambiazo" de tarjetas bancarias en cajeros automáticos de la Asociación Cibao. Durante el arresto, las autoridades le ocuparon 22 tarjetas de distintas entidades financieras y RD$58,000 en efectivo.

El detenido fue identificado como Erminio Alexander Rodríguez Díaz, quien fue localizado en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la avenida Antonio Guzmán, en Santiago.

El "cambiazo" es una modalidad de fraude en la que los delincuentes aprovechan la distracción o el descuido de los usuarios de cajeros automáticos o puntos de venta para sustituir sus tarjetas de débito o crédito por otras falsas o similares.

Mediante esta práctica, los responsables buscan obtener los datos bancarios de las víctimas para posteriormente retirar dinero, realizar compras o efectuar otras transacciones sin su autorización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-100551-am-1-618a5ea5.jpeg Dinero ocupado.

Detención y evidencias ocupadas

De acuerdo con la Policía Nacional, la intervención se produjo tras una alerta del Departamento de Seguridad de la entidad bancaria, cuyos miembros daban seguimiento al sospechoso por su presunta vinculación con estas prácticas fraudulentas.

Durante el procedimiento, los agentes ocuparon un vehículo Hyundai Sonata, blanco, en el que se desplazaba Rodríguez Díaz.

La institución también informó sobre la ocupación de otros objetos, aunque no ofreció detalles sobre estos.

El detenido y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Te puede interesar Condenan a ocho años de prisión a un hombre por clonar tarjetas de los programas sociales