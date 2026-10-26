La Policía ocupa 183 porciones de presuntas drogas a dos hombres en La Romana

Porciones de presunta droga. ( CEDIDA POR LA PN. )

La Policía Nacional informó este lunes sobre la detención de dos hombres a quienes les ocuparon 183 porciones de presuntas sustancias narcóticas y una pistola calibre 9 milímetros durante un operativo en el sector Río Salado, en La Romana.

De acuerdo con el informe policial, el operativo se realizó en la calle Enriquillo, donde los agentes interceptaron a los hombres, quienes supuestamente intentaron escapar al notar la presencia policial.

Uno de los detenidos fue identificado como Jeison Roble, de 26 años, quien viajaba como copiloto en una motocicleta marca Hojue, de color azul. La institución no reveló la identidad del segundo detenido.

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Evidencias incautadas

Durante el procedimiento, los agentes ocuparon dos carteras tipo canguro. En una de ellas encontraron 44 porciones de un polvo presumiblemente cocaína y 32 envoltorios de una sustancia que se presume es marihuana.

En la segunda cartera hallaron otras 75 porciones de un polvo presumiblemente cocaína y 32 porciones de presunta marihuana.

En total, las autoridades reportaron la ocupación de 119 porciones de presunta cocaína y 64 de presunta marihuana, para un total de 183 porciones.

También ocuparon una pistola marca Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con su cargador y siete cápsulas.

Los dos hombres permanecen detenidos para los procedimientos legales correspondientes, mientras que las evidencias fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para fines de investigación.

Acciones policiales

La Policía indicó que continuará realizando operativos preventivos en distintos sectores de La Romana para combatir los hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.