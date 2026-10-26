Muere joven tras recibir varios disparos en Verón

Casquillo de bala en la escena de un crimen. ( ARCHIVO DL. )

Un hombre identificado como Amaury de la Rosa, de 27 años, falleció la noche del domingo 25 de octubre en el Hospital General de Verón, donde recibía atenciones médicas tras resultar herido de bala.

El fallecimiento se produjo a las 11:40 de la noche, mientras permanecía ingresado en el área de Trauma Shock del centro hospitalario.

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De la Rosa presentaba heridas de bala en el tórax y el muslo derecho. Llegó al centro de salud por sus propios medios y recibió asistencia médica hasta que se produjo su deceso.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente en las inmediaciones de Vista Cana.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el hecho ni información sobre posibles responsables.