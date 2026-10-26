Con una mascarilla puesta y sentado en la galería de su casa, Robert Santana Pinales, residente en la urbanización Primaveral, sector Camboya Uribe, esperaba que disminuyera el humo que afectó a su comunidad tras el incendio en Agroindustria Urraca, productora de aceite vegetal ubicada en Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal.

El hombre, que lleva 25 años residiendo en el sector, describió las horas transcurridas desde que comenzó el siniestro como un tormento para los moradores de la zona.

Explicó que el humo ingresó en las viviendas y obligó a los residentes a cerrar puertas y ventanas, sin que pudieran descansar durante la noche.

"Estamos anoche desde las 7:30 de esa noche bajo el tormento de ese incendio. Aquí los comunitarios, el sector entero, tenemos que estar con mascarillas porque no aguantamos el humo", expresó.

Santana Pinales pidió que continuaran rociando agua en el área afectada para tratar de disminuir el humo.

De acuerdo con su relato, al momento del incendio se encontraba en su habitación cuando se percató de lo que ocurría y salió de inmediato. Al llegar al exterior, vio las llamas por encima de las paredes que separan Villa Cecilia, ubicada frente a su casa, de las instalaciones de la empresa.

"Yo salí, estaba en mi habitación y salí inmediatamente. Entonces, cuando estoy aquí parado, veo el fuego por encima de esas paredes que dividen esa empresa", relató.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-102618-am-1-4a724ae1.jpeg Rober Santana Pinales, uno de los residentes afectados por la humareda provocada por el incendio en Agroindustria Urraca. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-102617-am-17acb986.jpeg Las instalaciones de Agroindustria Urraca, en Cambita Garabitos, San Cristóbal, donde se registró un incendio que provocó una densa humareda en comunidades cercanas. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Debido a la intensa humareda, su hija de cuatro años comenzó a sentir opresión en el pecho y tuvieron que nebulizarla. Su otra hija, de 13 años, tuvo que ir a la escuela con una mascarilla.

"Estamos sufriendo en el sector, no es culpa de la empresa, es un accidente, pero los comunitarios estamos siendo afectados", manifestó.

"Nadie durmió anoche"

Raimer Romero, otro residente, también pasó la noche pendiente de lo que ocurría en las instalaciones de Agroindustria Urraca. Según explicó, se percató de la situación cuando vio elevarse el humo y observó que los vecinos comenzaban a salir de sus casas para averiguar qué sucedía.

Desde su vivienda, Romero vio cómo lanzaban agua para combatir las llamas, pero el fuego se elevaba cada vez más.

"En la casa olía a quemado; nadie durmió anoche", expresó. Añadió que muchos vecinos no pudieron acostarse hasta alrededor de las 2:00 de la madrugada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-102618-am-df641c6e.jpeg A horas del incendio, una densa humareda aún se observa en la comunidad de Cambita Garabitos, en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/26102026-incendio-en-san-cristobal-adriana-suels-19-ab184b35.jpg Camiones del Cuerpo de Bomberos llegaron la mañana de este lunes a las instalaciones de Agroindustria Urraca, en Cambita Garabitos, San Cristóbal, donde persistía una densa humareda tras el incendio. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/26102026-incendio-en-san-cristobal-adriana-suels-6-e9dc2bb6.jpg Robert Santana Pinales, residente en la urbanización Primaveral, sector Camboya Uribe, afectado por el humo del incendio en Agroindustria Urraca. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

El residente afirmó que nunca había presenciado un incendio de esa magnitud y consideró que la ausencia de otros materiales inflamables pudo evitar consecuencias mayores.

"La suerte de eso es que no había planta de gasoil ni gasolina, porque si había explosivos eso se hubiese disparado. Nunca había visto una candelada así en mi vida", manifestó.

Fuego controlado

Francisco Rosario, intendente del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, informó que el incendio fue controlado alrededor de las 2:00 de la madrugada de este lunes, después de aproximadamente siete horas de trabajo.

Indicó que en las labores participaron tres unidades de San Cristóbal, además de equipos de Cambita y una unidad del Distrito Nacional.

"Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, solamente económicas", expresó.

Rosario explicó que una de las naves de las instalaciones, utilizada para almacenar aceite y coco, colapsó totalmente a causa del incendio.

Indicó que los bomberos se encuentran en la fase de enfriamiento y tienen previsto iniciar posteriormente una investigación para determinar las causas del siniestro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-102616-am-762459e9.jpeg Aún con el incendio controlado, los equipos del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal se mantienen trabajando en la zona del siniestro. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Durante la mañana de este lunes continuaban llegando camiones de bomberos y vehículos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a las instalaciones de Agroindustria Urraca, donde todavía se observaba una densa humareda.

Las instalaciones de la fábrica permanecían cerradas y solo se permitía el acceso de los camiones de bomberos y demás vehículos de emergencia. Hasta el momento, ningún representante de la empresa ofreció declaraciones sobre lo ocurrido.