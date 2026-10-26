Un hombre de aproximadamente 52 años sobrevivió tras ser arrastrado por la fuerte corriente de la cañada Los Ovejos, que divide las comunidades de Estebanía y Las Charcas, en la provincia de Azua, cuando intentaba cruzarla apoyándose en un palo, en medio de las intensas lluvias registradas este lunes.

El hombre fue identificado como Winston Sánchez, quien quedó a merced de las aguas cuando intentaba cruzar la cañada, cuyo caudal había aumentado considerablemente debido a los aguaceros asociados a una vaguada que afecta distintas zonas del país.

Riesgos en Los Ovejos

Pese a la fuerza de la corriente, Sánchez logró sobrevivir. El incidente evidenció el peligro al que se exponen los residentes de ambas comunidades cada vez que se registran lluvias intensas.

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Moradores de la zona atribuyeron la situación a la falta de un puente que permita conectar de manera segura a Estebanía y Las Charcas, ya que durante los períodos de fuertes lluvias el paso se vuelve prácticamente imposible.

Explicaron que el desbordamiento de la cañada Los Ovejos constituye un problema recurrente que pone en riesgo la integridad física de quienes necesitan desplazarse entre ambas localidades. Por esta razón, reclamaron la intervención urgente de las autoridades para evitar una tragedia.

Inundaciones en Azua

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni comunidades incomunicadas como consecuencia de las lluvias en la zona.

Las fuertes precipitaciones también han provocado inundaciones en la recta de Azua, donde el agua se extiende hasta los terrenos de la compañía La Famosa, lo que afecta la circulación vehicular por esta importante vía.

En ese tramo, el agua ha sobrepasado el nivel de la carretera, lo que dificulta el desplazamiento de los vehículos y representa un peligro para los conductores que transitan por la zona.

La acumulación de agua se debe a las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, que han incrementado el caudal de las cañadas y provocado inundaciones en distintos puntos de la provincia.

La situación genera preocupación por el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente entre los conductores que desconocen la profundidad del agua acumulada sobre la vía.

Amenaza a instalaciones educativas

En el sector El Caliche, en el municipio de Azua, próximo al liceo Gastón Fernando Deligne, residentes denunciaron una situación de riesgo provocada por una cañada que pasa junto a las instalaciones de ese plantel educativo, cedido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el desarrollo de un liceo experimental.

Padres, madres y representantes de la comunidad educativa expresaron preocupación por las condiciones del entorno, debido al peligro que representa el aumento del caudal de la cañada durante los períodos de lluvias.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades intervenir la zona y adoptar medidas que garanticen la seguridad de estudiantes, docentes y residentes.

Las precipitaciones registradas en las últimas horas, asociadas a una vaguada, han provocado crecidas de cañadas, inundaciones y dificultades en el tránsito en diferentes puntos de Azua, provincia que, según las informaciones suministradas, permanece bajo alerta amarilla.

Los residentes de las zonas afectadas insistieron en la necesidad de construir puentes, mejorar los sistemas de drenaje y ejecutar obras de protección para reducir los riesgos durante la temporada de lluvias, ante el temor de que una próxima crecida pueda ocasionar pérdidas humanas.