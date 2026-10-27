Disputa por robo de alambres eléctricos termina con dos hombres muertos en Villa Liberación

Miembros de la Policía Científica acudieron al lugar, donde recolectaron evidencias que serán incorporadas a la investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio. ( SHUTTERSTOCK )

Una disputa por el presunto robo de alambres eléctricos habría desencadenado un tiroteo que dejó dos hombres muertos la mañana del lunes en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este.

Por el hecho, la Policía Nacional busca a Yeisel Yoel Dotel Carvajal, de 24 años, señalado como el presunto responsable de las muertes de Yunior Sime Castillo, alias «Fritura», de 33 años, y Wilmin Encarnación Calderón, de 23.

De acuerdo con el informe preliminar, Dotel Carvajal se presentó en la residencia de una de las víctimas para reclamarle por el supuesto robo de unos alambres eléctricos. Esto provocó una discusión durante la cual el sospechoso habría sacado un arma de fuego y realizado varios disparos.

Sime Castillo murió en el lugar, mientras que Encarnación Calderón fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atención médica.

Tras el ataque, el sospechoso huyó acompañado de otras dos personas, cuya participación en el hecho no ha sido precisada por las autoridades.

Investigación

Miembros de la Policía Científica acudieron al lugar, donde recolectaron evidencias que serán incorporadas a la investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Dotel Carvajal y lo exhortó a entregarse a las autoridades para responder ante la justicia.

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