Hallan muerto a haitiano que llevaba tres días desaparecido en Tamayo

Lugar donde fue hallado el cadaver del ciudadano haitiano que llevaba tres días desaparecido. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Un ciudadano haitiano que llevaba tres días desaparecido fue encontrado sin vida este martes a orillas de un desagüe ubicado junto a la carretera que comunica las comunidades de Batey 2 y El Salado, en la zona cañera del municipio de Tamayo, provincia Bahoruco.

El hallazgo se produjo en las proximidades de la salida de Batey 2 hacia la recta de El Salado, donde familiares del extranjero, que lo buscaban, localizaron su cuerpo.

De acuerdo con informaciones suministradas por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos a la Supervisoría de Tamayo, se presume que el hombre pudo haber fallecido por ahogamiento, aunque las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas.

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El cadáver fue encontrado en una zona donde las recientes precipitaciones han provocado crecidas e inundaciones en diferentes puntos de la región.

Según los informes preliminares, los familiares del fallecido, residentes en Batey 2, habían iniciado su búsqueda tras permanecer varios días sin conocer su paradero.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al cementerio de la comunidad, donde permanecía a la espera de la llegada del médico legista y del personal forense para realizar los procedimientos correspondientes.

Las autoridades policiales indicaron que esperan la intervención de especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), procedentes de Azua, quienes deberán realizar las evaluaciones necesarias para establecer la causa de la muerte.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han suministrado oficialmente la identidad del fallecido.

El caso es investigado por miembros del Dicrim de Tamayo, quienes procuran determinar las circunstancias en las que el extranjero murió en las inmediaciones del desagüe.

Aunque inicialmente se contempla la posibilidad de un ahogamiento, las autoridades deberán esperar los resultados de los exámenes forenses para confirmar si la muerte estuvo relacionada con las aguas acumuladas en la zona o si obedeció a otras causas.

El hallazgo ocurre en medio de las intensas lluvias que han afectado distintas comunidades de Bahoruco, particularmente la zona cañera de Tamayo, donde se han reportado inundaciones y aumentos en los niveles de agua de canales y desagües.