Dominicano en guerra de Ucrania dice que será enviado al frente a pesar estar herido

Juan Carlos Ávila Espaillat participando en la guerra ( CAPTURAS DE VIDEOS PUBLICADOS POR ÁVILA ESPAILLAT EN SU INSTAGRAM )

Juan Carlos Ávila Espaillat, el higüeyano de 28 años que ha llamado la atención en redes sociales por ser el primer caso conocido de un dominicano luchando en el conflicto ruso-ucraniano, reportó a través de su cuenta personal de Instagram que el día de hoy sería enviando nuevamente al frente pese a no haberse recuperado plenamente luego de haber pisado una mina y recibir impactos de bala.

"Este es el último video que voy a subir, los quiero a todos. Me envían al frente de nuevo, aunque estoy herido, ayer me quitaron los puntos", expresó Ávila Espaillat.

Por otro lado, su hermano Carlos Espaillat, conocido como "Carlitos", compartió un video en su cuenta donde le pide a sus seguidores que etiqueten al presidente para que esté "haga algo" ya que su hermano volverá al frente y su vida corre peligro.

"Hablé con mi hermano y él me contó muy preocupado que volverá al frente otra vez. El presidente Abinader y el ministro Ito Bisonó pueden hacer algo, pero tienen que hacerlo ya porque cada día que pasa la situación empeora", dijo Carlitos.

En ese mismo audiovisual, el hermano afirmó que su hermano le dijo que "tendrán que matarlo" pero que él no irá al frente otra vez porque ya conoce el peligro que eso representa y no se quiere arriesgar otra vez.

Lesiones en ambas piernas

El pasado lunes 26 de octubre Juan Carlos compartió un metraje donde mostró sus heridas.

Según se puede apreciar tiene una extensa zona de piel raspada en la pierna derecha, con los bordes levantados y resecos, y en su centro una llaga de un rojo intenso. En la pierna izquierda presenta una marca violácea y asegura que le duele bastante.

"Me hicieron dos operaciones en esta pierna derecha, y la izquierda sigue muy mal y aún me duele bastante", se limitó a decir el nativo de Higuey.

Madre manifiesta preocupación y dice que su hijo no puede seguir luchando

Yesenia María Espaillat, madre de Juan Carlos, manifestó su preocupación por la condición física del joven. Indicó que apenas el día anterior le habían retirado los puntos de las piernas.

"Mi hijo no puede ni siquiera caminar. ¿Cómo se va a defender?", expresó la mujer, quien teme que su hijo vuelva a resultar herido si es enviado nuevamente al combate.

Espaillat explicó que se enteró del posible traslado a través de una publicación en la cuenta de Instagram de otro de sus hijos y que, posteriormente, conoció la información sobre el envío de Juan Carlos a una base militar para dirigirse al frente. Sin embargo, dijo desconocer la ubicación exacta de esa instalación.

La madre también señaló que no ha recibido un informe médico reciente que detalle las lesiones de su hijo ni que permita establecer si está en condiciones de reincorporarse al servicio militar.

Asegura conocer más casos de dominicanos en la guerra

Carlitos afirmó que "muchos" familiares de quisqueyanos en la guerra le escriben diciéndole que tienen hasta dos meses sin saber del destino de sus parientes.

Compartió el caso de un joven llamado Edwin Adrián Pérez Guerrero, nacido el 8 de marzo de 1992 (34 años), quien supuestamente está entre los dominicanos que participan en el conflicto y que sus familiares se han comunicado con él y le dicen que están muy preocupados por saber que le ha pasado.

"Él tiene dos meses en el frente y no se sabe que le ha pasado. Las autoridades dominicanas deben de hacer algo ahora ya que el tiempo corre y cada día mueren miles en esa guerra, entre esos miles pueden que haya ciudadanos dominicanos", dijo Carlitos.