Piden sangre y plaquetas para adolescente apuñalado presuntamente por su padrastro en Villa Mella

Un adolescente de 13 años permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en estado delicado, tras ser apuñalado presuntamente por su padrastro durante una discusión con su madre, ocurrida la tarde del pasado domingo en el sector Villa Esperanza, en Villa Mella.

El menor, identificado por sus familiares como Roniel Holguín de la Nieve, sufrió una herida de arma blanca que le perforó un pulmón. Ante su condición de salud, sus parientes solicitan donaciones urgentes de sangre tipo (A RH + Positivo) y plaquetas.

De acuerdo con familiares, la madre del adolescente también resultó herida, aunque de menor gravedad.

María del Carmen, tía del adolescente, relató que el menor intervino al ver que su padrastro agredía a su madre. Según su testimonio, el niño se abalanzó sobre el hombre mientras gritaba: "Va a matar a mi mamá, va a matar a mi mamá".

En ese momento, afirmó, el agresor se volteó y apuñaló al adolescente, quien sufrió cuatro perforaciones, de acuerdo con lo informado por su familiar.

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Presunto agresor permanece prófugo

El presunto agresor fue identificado como José Alberto, alias el Quemao, quien habría huido tras el hecho y permanece prófugo, según los parientes.

Mientras el adolescente continúa hospitalizado, sus familiares apelan a la solidaridad de la población para conseguir las donaciones de sangre y plaquetas que necesita.

Las personas interesadas en donar pueden comunicarse con la tía del menor, María del Carmen, al teléfono 829-486-7612, para coordinar la ayuda.