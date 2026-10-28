Policía persigue hombre que hirió con cuchillo a su hijastro de 13 años

El hombre es buscado por agentes de la Policía Nacional. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional mantiene una persecución activa contra José Alberto Cabrera, acusado de herir con un cuchillo a su hijastro de 13 años.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que el adolescente evoluciona de manera satisfactoria en un centro de salud.

De acuerdo con el oficial, Cabrera arremetió con el arma blanca contra su pareja y, al no conseguir herirla, atacó al menor.

Instan al sospechoso a entregarse

Pesqueira exhortó al prófugo a entregarse a las autoridades por la vía que considere pertinente.

"Es una persona muy peligrosa que atentó contra la vida de su pareja y a la vez lo hizo con su hijastro", advirtió el portavoz policial.

Ingresado

El adolescente de 13 años permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en estado delicado.

El menor sufrió una herida de arma blanca que le perforó un pulmón. Ante su condición de salud, sus parientes solicitan donaciones urgentes de sangre tipo (A RH + Positivo) y plaquetas.

De acuerdo con familiares, la madre del adolescente también resultó herida, aunque de menor gravedad.

Una tía del adolescente, relató que el menor intervino al ver que su padrastro agredía a su madre. Según su testimonio, el niño se abalanzó sobre el hombre mientras gritaba: "Va a matar a mi mamá, va a matar a mi mamá".

En ese momento, afirmó, el agresor se volteó y apuñaló al adolescente, quien sufrió cuatro perforaciones, de acuerdo con lo informado por su familiar.